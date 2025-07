Fiat Toro Ranch com desconto de R$ 36.200 para CNPJ em julho

A Fiat está com uma promoção imperdível para a picape Toro Ranch durante todo o mês de julho. Mas tem um detalhe: a oferta é exclusiva para produtores rurais e empresas com CNPJ e inscrição estadual ativos. Se você se enquadra nessa categoria, pode aproveitar um super desconto! Mas fica a dica: aqueles que vão comprar por PcD, taxistas, frotistas, locadoras, seguradoras ou leilões, não podem aproveitar essa promoção.

Agora, vamos falar do coração dessa beleza! A versão Ranch, que é a mais completa da Toro, tem motor 2.0 turbodiesel. O preço normal dela é de R$ 226.490, mas nesse mês, com o desconto, você leva por apenas R$ 190.290. Essa é uma economia de R$ 36.200 – dá pra colocar uma boa gasolina para rodar!

E o que esse motor traz? Ele é um quatro cilindros com 16 válvulas, e já de cara entrega 170 cv a 3.750 rpm, além de um torque de 35,7 kgf.m desde 1.750 rpm. Para quem vai rodar no dia a dia, a Toro é econômica, fazendo cerca de 10 km/l na cidade e até 12,5 km/l na estrada. É um alívio saber que a picape não vai deixar você na mão na hora de abastecer, não é mesmo?

Agora, se você é do tipo que gosta de números, fique ligado: até junho de 2025, a Fiat emplacou 53.862 unidades da Toro no Brasil. Janeiro começou com 3.451 unidades vendidas, fevereiro foi para 3.649, e em março seguimos na mesma linha com 3.629. Abril teve um leve aumento, com 4.502, e maio foi o mês das recordes: 4.690. Em junho, a picape fechou o mês com 3.414 emplacamentos. Um baita sucesso!

Conheça a Toro Ranch:

Um dos pontos altos da Toro Ranch é que ela vem cheia de equipamentos. Entre eles, está um painel digital de 7 polegadas, câmera de ré, seis airbags, ar-condicionado digital com duas zonas e bancos em couro na cor marrom. É ou não é um conforto tocar a viagem desse jeito?

A central multimídia é de 10 polegadas e inclui espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E quem já pegou um trânsito complicado sabe como comandos de voz tornam a vida mais fácil. Além disso, tem rádio, MP3, entrada auxiliar, USB e GPS integrado. Você vai se sentir no controle, como se estivesse à frente de um cockpit!

Na segurança, tem ganchos Isofix para cadeirinhas, monitoramento da pressão dos pneus, iluminação interna da caçamba e lanternas traseiras em LED. Também tem piloto automático com controle de velocidade e rodas de liga leve de 18 polegadas. Um charme! E ainda traz a cobertura da caçamba de série — super útil se você costuma transportar coisas.

Fiat Toro Ranch para CNPJ em julho de 2025:

| Configurações | Preços geral | Preços para CNPJ e PR | Descontos |

|————————|——————-|————————|————–|

| Ranch 2.0 turbodiesel | R$ 226.490,00 | R$ 190.290,00 | R$ 36.200,00 |

Se você está pensando em dar um upgrade no seu transporte, essa é uma chance incrível de levar pra casa uma picape potente e cheia de estilo. Bom, agora é só preparar a documentação e garantir a sua!