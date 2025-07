Toyota Corolla Cross recupera liderança no mercado

Responsável por quase 14,5% dos 202.164 veículos emplacados no Brasil em junho, o segmento de SUVs e crossovers (excluindo os compactos) continua a crescer. Foram 29.267 unidades, um aumento de 11,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, embora tenha havido uma queda de 6,8% em comparação a maio.

O Toyota Corolla Cross voltou a brilhar, liderando entre os SUVs médios com 5.335 unidades, superando o Jeep Compass, que emplacou 4.546. Um destaque interessante é o BYD Song, que cresceu 47% em relação ao ano anterior, alcançando 2.805 unidades e ultrapassando o Caoa Chery Tiggo 7, que fez 2.589.

A GWM Haval H6 também teve um mês para comemorar, com 2.497 unidades, seu melhor resultado do ano até agora. Já a Volkswagen teve um desempenho discreto, com o Taos permanecendo abaixo mil unidades pelo terceiro mês consecutivo, enquanto o Mitsubishi Eclipse Cross se aproximou em vendas, com 833 veículos.

O Jaecoo 7, que agora é um nome a se considerar, emplacou 381 unidades e ficou praticamente empatado com o Ford Bronco Sport, que marcou 378. O Toyota RAV4 e o Honda ZR-V também entraram na dança, mas o Honda enfrentou uma queda significativa, registrando apenas 235 vendas.

Principais Vendas de SUVs e Crossovers

Primeiros Colocados

Toyota Corolla Cross: 5.335 unidades Jeep Compass: 4.546 unidades BYD Song: 2.805 unidades Caoa Chery Tiggo 7: 2.589 unidades GWM Haval H6: 2.497 unidades

Se você já rodou bastante em estradas, sabe como a escolha de um carro pode fazer diferença na experiência de dirigir. Um SUV que se destaca em conforto e tecnologia pode transformar qualquer viagem longa em algo muito mais agradável.

Panorama do Mercado de SUVs

Nos maiores modelos, o Caoa Chery Tiggo 8, que havia dominado meses anteriores, caiu para o terceiro lugar com 1.062 unidades. O Toyota SW4 voltou ao topo com 1.343, enquanto o Jeep Commander ficou em segundo com 1.194.

Em um mercado tão dinâmico, vale prestar atenção nas novidades e nas preferências dos consumidores. A competição é acirrada, e a cada mês podemos ver mudanças empolgantes nos rankings.

Entre os modelos premium, a disputa esquenta: o BMW X1 ficou à frente do Volvo EX30 por apenas 29 unidades. O BMW X2 se manteve firme no terceiro lugar, mostrando que a marca tem sua força.

Análise dos SUVs Premium

BMW X1: 361 unidades Volvo EX30: 332 unidades BMW X2: 158 unidades

E se você é fã do Porsche Cayenne, saiba que ele liderou novamente entre os modelos de luxo, apesar de uma queda nas vendas. O BMW X5 também teve um desempenho sólido.

Top Modelos de Luxo

Porsche Cayenne: 187 unidades BMW X5: 138 unidades Mercedes-Benz GLC: 178 unidades

É interessante notar como as tendências no mercado estão mudando e como cada marca busca atrair sua clientela específica com inovações e designs atraentes.

Muita coisa está acontecendo nas ruas e nas concessionárias. Se você é um verdadeiro apaixonado por carros, os próximos meses prometem ser bem animados!