Caio Castro confirma namoro com ex-atriz da Globo; conheça ela

Caio Castro e Vitoria Bohn confirmaram que estão namorando. No último domingo, 13 de outubro, o ator publicou uma série de fotos ao lado da atriz durante uma viagem a Portugal. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais de ambos e mostraram o casal aproveitando momentos românticos em diferentes locais do interior do país europeu, incluindo um passeio a cavalo e um jantar à luz de velas.

Em uma das fotos, Caio e Vitoria aparecem cavalgando juntos por uma estrada rural. Na imagem, Vitoria segura a mão de Caio, enquanto os dois sorriem para a câmera. Em outra foto, durante o jantar, eles trocam gestos carinhosos, com um beijando a mão do outro.

Vitoria Bohn, de 21 anos, é natural de Santa Catarina e ganhou notoriedade ao interpretar a bailarina Lou na novela “Cara e Coragem”, exibida em 2022 pela TV Globo. Além da carreira como atriz, ela é também influenciadora digital e tem mais de 99 mil seguidores no Instagram.

Os seguidores de Vitoria e Caio reagiram com entusiasmo às fotos do casal. Uma internauta comentou: “Agora sim, um casalzão!” enquanto outra disse: “O Brasil torce por vocês!”, expressando apoio ao novo relacionamento.

Após o término de um relacionamento anterior com a influenciadora Daia de Paula, que durou quase dois anos e se encerrou em dezembro de 2023, este é o primeiro namoro que Caio Castro assume publicamente. Embora os dois já tenham sido vistos juntos anteriormente, esta é a primeira vez que compartilham imagens que confirmam a relação. Até o momento, eles não se manifestaram diretamente sobre o status de seu romance.

Durante a viagem, o casal também visitou uma vinícola em Albernoa, uma região famosa por suas paisagens rurais e pela produção de vinhos em Portugal. Além disso, passaram pela Vila de Carvoeiro, localizada em Faro, que já recebeu a visita de várias celebridades, como Maisa, Paolla Oliveira, Ricardo Pereira e a modelo Camila Coelho.