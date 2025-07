Multa para carros automáticos pode ser realidade em 2025

Cada vez mais brasileiros têm optado pelos carros automáticos, mesmo que esse fenômeno tenha se espalhado de forma mais lenta. O custo e o consumo de combustível são algumas das razões que influenciam essa escolha. Porém, mesmo com o aumento nas vendas, muitos ainda ficam com dúvidas, especialmente sobre as regras que envolvem esses veículos.

Recentemente, ficou circulando nas redes sociais que para conduzir um carro automático seria necessário ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica. Isso deixou muita gente preocupada, achando que poderia ser multada por causa disso. No entanto, representantes do governo vieram a público esclarecer essa questão, afirmando que essa informação é falsa.

No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não existe nenhuma regra que proíba ou penalize a condução de veículos automáticos por quem possui uma CNH válida. Isso significa que quem tem CNH pode dirigir tanto carros manuais quanto automáticos, sem preocupações a respeito da habilitação.

Discussões sobre a legislação dos carros automáticos

Os veículos automáticos também têm sido tema de debates na política brasileira. Um projeto de lei, conhecido como PL 7.746/17, sugere a criação de subcategorias para a CNH, como uma específica para carros automáticos (B1) e outra que abrangeria tanto carros manuais quanto automáticos (B2).

Esse projeto ganhou visibilidade e pode ter gerado a confusão sobre a necessidade de uma nova CNH. Contudo, é importante ressaltar que o projeto ainda não foi aprovado e, por enquanto, não há expectativa de que entre em vigor tão cedo. Assim, motoristas podem continuar dirigindo seus carros automáticos com a habilitação que já possuem, sem medo de sofrerem quaisquer restrições legais, já que as regras atuais não mudaram.