Toyota Corolla Cross lidera vendas de SUVs, T-Cross cresce

O Toyota Corolla Cross está de volta ao topo em agosto, superando o Volkswagen T-Cross em uma disputa acirrada. Depois de ter perdido a liderança no mês passado, o Corolla conseguiu reconquistar a posição, embora a diferença ainda seja bem apertada.

O sucesso do Corolla Cross se deve em grande parte à versão XR, que faz sucesso entre taxistas, frotistas e PcDs. A isenção total de IPI e um bônus de fábrica de 18% ajudam a manter as vendas lá em cima. E não é só isso! O acerto entre tecnologia e custo-benefício também é um grande atrativo. Quem dirige em cidade sabe como um carro prático pode facilitar a vida.

Por outro lado, o T-Cross registrou uma queda de 17% nas vendas em comparação com julho, o que pode estar ligado ao lançamento do novo modelo Tera. A concorrência entre SUVs está cada vez mais intensa, e os consumidores estão super atentos às novidades e ofertas melhores.

De acordo com a Fenabrave, até o final de agosto, o Toyota Corolla Cross liderou a lista de vendas com 6.732 unidades comercializadas. O T-Cross ficou logo atrás, com 6.714 emplacamentos, enquanto o Hyundai Creta ocupou a terceira posição com 5.312 unidades.

Na sequência, o Fiat Fastback ficou em quarto lugar, com 4.511 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker vem logo após, com 4.365 emplacamentos, e o Volkswagen Nivus fecha o top 6, com 3.958 unidades. É curioso pensar em como esses números refletem a preferência dos motoristas brasileiros.

O Nissan Kicks também se destacou, com 3.925 vendas. Em oitavo lugar, o Fiat Pulse somou 3.857. O Jeep Compass fez 3.680 emplacamentos, enquanto o Volkswagen Tera, que ainda está ganhando espaço, alcançou 3.512 unidades vendidas. No final da lista, temos o Honda HR-V e o Caoa Chery Tiggo 7.

A competição promete aquecer ainda mais nos próximos meses, e quem ama carros sabe que novidades e boas ofertas sempre estão por aí. Além disso, quem dirige por aí sabe o quanto um bom carro faz a diferença na rotina.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————-|——–|

| 1 | Toyota Corolla Cross | 6.732 |

| 2 | Volkswagen T-Cross | 6.714 |

| 3 | Hyundai Creta | 5.312 |

| 4 | Fiat Fastback | 4.511 |

| 5 | Chevrolet Tracker | 4.365 |

| 6 | Volkswagen Nivus | 3.958 |

| 7 | Nissan Kicks | 3.925 |

| 8 | Fiat Pulse | 3.857 |

| 9 | Jeep Compass | 3.680 |

| 10 | Volkswagen Tera | 3.512 |

| 11 | Honda HR-V | 3.455 |

| 12 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.092 |

Esse ranking é mais uma prova de como o mercado automotivo está sempre em movimento, com opções para todos os gostos e necessidades. É sempre bom ficar atento às novidades e saber o que está rolando por aí!