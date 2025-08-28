VW Golf R deve receber motor 5-cilindros da Audi

Enquanto a Volkswagen se prepara para trazer de volta a linha GTI ao Brasil com todo o seu charme e exclusividade, parece que a marca está prestes a surpreender ainda mais os entusiastas com uma nova versão do Golf R. De acordo com a revista britânica Autocar, os planos incluem um Golf R equipado com um motor de cinco cilindros, com lançamento previsto até o final da década.

Esse retorno é simbólico, já que coincide com os 25 anos do primeiro hot hatch da divisão R, que fez história desde seu lançamento. Além disso, essa pode ser a última versão a contar apenas com motor a combustão, dando um toque de nostalgia aos puristas. Vale lembrar que, em 2020, houve discussões sobre a instalação do motor EA855 do RS3 no Golf, mas essa ideia foi barrada pela Audi para evitar competição interna.

Recentemente, alguns protótipos do Golf R com um visual mais arrojado foram vistos em testes no lendário Nürburgring, junto com uma unidade camuflada do RS3. Se você já dirigiu em pistas ou curvas desafiadoras, sabe como esses testes são fundamentais para aperfeiçoar a performance. De acordo com informações da Motor1.com Alemanha, o Golf R pode receber uma nova versão do motor 2.5 TFSI, muito querido pelos fãs da marca.

O chefe da Audi Sport, Sebastian Grams, já afirmou que é possível aumentar a potência do motor sem precisar recorrer à eletrificação. E tem mais: mesmo com o motor maior, acredita-se que o Golf R deve ficar apenas 25 kg mais pesado, graças a um trabalho minucioso que incluiria novos freios e reforços no chassi. Olhando por esse lado, quem dirige em estrada sabe como um bom chassi e freios são decisivos para aproveitar o carro ao máximo.

Se tudo ocorrer como esperado, o novo Golf R pode se tornar o mais potente da história — com mais de 400 cv e transmissão DSG de sete marchas. A versão manual já foi aposentada após o último facelift, mas muitos fãs ainda sentem falta desse câmbio. Além disso, essa nova versão também poderá ter o diferencial traseiro com vetorização de torque do RS3. Isso poderia colocá-lo como o Volkswagen de produção mais rápido em Nürburgring, um título que atualmente pertence ao Golf GTI Edition 50, que marcou 7 minutos e 46 segundos na pista.

Por outro lado, um Golf R equipado com motor de cinco cilindros não vem a preço de banana. Para dar uma ideia, a série limitada Golf R333, com motor 2.0 EA888, foi lançada na Alemanha por € 76.410. Comparando com o preço do Golf R “normal”, que começa em cerca de € 55.540, dá para imaginar que essa nova versão vai soar bem nas revendas. Em mercados como o Brasil, onde o RS3 aparece exclusivamente na versão sedã, o Golf R ainda é bastante valorizado por sua configuração hatch.

Se essa novidade se concretizar, além de ser uma grande homenagem ao motor de cinco cilindros, ela marca o encerramento de um ciclo. O Golf Mk9 já foi anunciado e promete ser completamente elétrico, enquanto o Mk8 deve continuar na linha até meados da década, permitindo o lançamento de edições especiais.

Após a aposentadoria de outros históricos como o TT RS, nada mais justo do que dar ao motor de cinco cilindros uma despedida épica. Um hatchback com tração integral, câmbio DSG e mais de 400 cv sob o capô seria realmente a cereja do bolo para os amantes da velocidade.