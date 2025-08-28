Apple planeja mudanças que podem alterar o iPhone como é hoje

Consumidores apaixonados pela Apple estão contando os dias para setembro. É nesse mês que a empresa costuma revelar suas últimas novidades, e a expectativa está lá em cima!

Neste ano, os holofotes estarão voltados para o iPhone Air, iPhone 17 e 17 Pro, além de novos modelos de Apple Watches. Porém, segundo fontes do portal Bloomberg, uma grande mudança está a caminho a partir do próximo ano.

Os modelos que serão lançados em 2025 trarão melhorias em câmeras, desempenho e design, mas as inovações mais empolgantes estão guardadas para 2026. A Apple se prepara para dar um passo ousado.

Rumores indicam que a empresa começará a produção do seu primeiro iPhone dobrável em breve. Esse modelo inovador deve trazer quatro câmeras, suporte ao Touch ID e uma tela projetada para minimizar o vinco. A ideia é lançar essa novidade até o segundo semestre de 2026. E essa não é a única surpresa no forno!

Em 2027, o iPhone completará 20 anos, e a Apple planeja um modelo especial, chamado de “iPhone 20”. Este aparelho terá um design em vidro curvo, incorporando a revolucionária interface “Liquid Glass” do iOS.

Evento da Apple promete surpresas

Nesta terça-feira (26), a Apple anunciou que seu próximo evento acontecerá no campus Apple Park, em Cupertino, Califórnia, no dia 9 de setembro.

O CEO Tim Cook garantiu que os consumidores ficarão maravilhados com as apresentações. E não se trata apenas dos novos iPhones. Outras novidades também devem ser reveladas.

A transmissão ao vivo do evento será às 14h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada pelo YouTube, no site oficial da Apple ou no aplicativo Apple TV+.