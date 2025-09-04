Toyota Corolla Cross lidera ranking de SUVs em setembro

O Toyota Corolla Cross tem chamado atenção no mercado nacional e, vamos ser sinceros, não é à toa. Após desbancar o Volkswagen T-Cross em agosto, ele se tornou o SUV mais vendido da categoria. Esta vitória não aconteceu à toa; a versão XR foi a responsável por grande parte desse sucesso. O preço dela subiu recentemente, agora custando R$ 188.990 na cor branca, um aumento de R$ 6 mil em relação ao preço anterior. Um detalhe interessante: para o público especialista, o valor para PcD caiu significativamente, permitindo que muitos possam adquirir o modelo com uma redução de quase R$ 46 mil.

Esse ajuste nos preços também se reflete nas vendas diretas, um aspecto importante para taxistas e empresas, e a Toyota deve soltar novos números em breve. Vale lembrar que a versão de entrada, o 2.0 XR CVT, custaria R$ 188.990 normalmente, mas para quem se encaixa na categoria PcD, o valor desce para R$ 143.121,35. As tarifas podem variar conforme a região e os opcionais, então é bom ficar de olho na concessionária.

Pelo que as estatísticas da Fenabrave mostram, até o dia 3 de setembro, o Corolla Cross já tinha emplacado 1.075 unidades, crescendo 2% em relação a agosto. A competição tá acirrada, já que o Chevrolet Tracker, até então líder, caiu para a segunda posição com 1.019 unidades. Logo atrás, temos o Volkswagen T-Cross com 966 emplacamentos. Se você já dirigiu em grandes centros urbanos, sabe que ter um carro que se destaca no tráfego faz diferença.

Mas vamos falar do que realmente pulsa sob o capô! O Corolla Cross vem equipado com um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, capaz de gerar até 177 cavalos de potência. Isso é bom para quem gosta de um carro que responde rápido nas ultrapassagens. O câmbio automático CVT Direct Shift é outro ponto forte, e ele pode simular até dez marchas quando você decide usar o modo sequencial.

E se você se preocupa com o consumo de combustível, a versão híbrida trabalha com um motor 1.8 aspirado e gera 122 cavalos. Ele traz uma economia de até 17 km/l na cidade com gasolina. Na estrada, os números são igualmente impressionantes: até 13,9 km/l. Essa eficiência é um convite para pegar a estrada, sem pensar duas vezes na hora de abastecer.

Em agosto, o Corolla Cross fechou o mês com 7.737 unidades vendidas. O T-Cross quase chegou lá, com 7.702; dá pra ver que a briga foi franca, com apenas 35 carros de diferença entre eles. O Hyundai Creta aparece logo atrás, com 6.649 emplacamentos. Agora, se você já encontrou filas intermináveis em feriados, sabe como é importante escolher um carro que você realmente goste de dirigir.

Em termos de vendas, a versão XR 2.0 se destacou, com quase 3 mil unidades emplacadas, seguida pela XRE 2.0. A híbrida XRX 1.8 também mostrou um ótimo desempenho, somando quase 2 mil unidades. A disputa está acirrada e, para quem ama carros, ver um modelo brasileiro assim é motivo de celebração.