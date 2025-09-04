Daniel Ricciardo busca R$ 17,6 mi por Aston Martin 2023

O ex-piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo está se desfazendo de um verdadeiro tesouro sobre quatro rodas: seu Aston Martin Valkyrie 2023, confeccionado sob medida. Essa belezura vai a leilão no Zoute Concours Auction, na Bélgica, no dia 10 de outubro de 2025. O preço pode chegar a impressionantes £ 2,4 milhões (ou cerca de R$ 17,6 milhões). E, convenhamos, isso pode dar uma mãozinha nas finanças do piloto, que já está fora das pistas há quase um ano.

Para quem não conhece, o Valkyrie é a interpretação suprema da Aston Martin sobre como deve ser um hipercarro, com uma pitada da tecnologia que faz a Fórmula 1 vibrar. Desenvolvido em parceria com a Red Bull Racing e a mente brilhante de Adrian Newey, esse carro já fez história ao quebrar o recorde de tempo de volta em Silverstone, com 1min56s42. É daquelas máquinas que fazem qualquer apaixonado por velocidade sonhar acordado.

Falando em desempenho, o Valkyrie possui 1.100 kg de downforce e 1.176 cv, gerados por um potente motor V12 de 6.5 litros, além de um sistema híbrido KERS desenvolvido pela Cosworth – sim, como nos carros de F1. É fácil entender por que os pilotos de corrida estão de olho nesse modelo; apenas 150 unidades foram produzidas.

Ricciardo comprou o chassi número 089 enquanto ainda estava na Red Bull e caprichou nos opcionais, investindo cerca de £ 150.000 (ou R$ 1,1 milhão) em personalizações. A pintura Badger Blue, que honra seu apelido de “Honey Badger”, custou £ 30.000 (aproximadamente R$ 219,7 mil). Detalhes como acabamentos em fibra de carbono e rodas de magnésio ultraleves em preto fosco, avaliadas em £ 40.000 (R$ 293 mil), fazem do interior um verdadeiro espetáculo. O volante removível com botões em prata e bancos em Alcantara Pure Black completam o pacote.

Com apenas 160 km rodados, o carro está praticamente novinho em folha. Ricciardo não hesita em elogiar sua nova aquisição: “Parece um carro de corrida e tem aparência de carro de corrida. Não estou acostumado a ter um teto sobre minha cabeça, mas isso é o que me faz sentir que estou em um carro de verdade.” Essa declaração dá uma ideia do quão especial e emocionante é dirigir um carro desse calibre, não é mesmo?

Para completar, Joe Twyman, da Broad Arrow, destaca que nós, fãs de velocidade, devemos ficar animados com esse leilão. O Valkyrie é um exemplo claro de como a tecnologia das pistas pode ser transferida para as ruas. A exclusividade de ter sido personalizado por um piloto de F1 só aumenta sua desirabilidade. Afinal, quantos carros conseguem combinar design, potência e um pedigree tão impressionante? A busca por velocidade e performance continua e cada vez mais apaixonante.