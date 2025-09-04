Entretenimento

Leandro Lima começa gravações de Três Graças após Vale Tudo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 18 horas atrás
1 minuto de leitura
Leandro Lima. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Leandro Lima inicia gravações de Três Graças após participação em Vale Tudo

Leandro Lima anunciou em suas redes sociais que vai começar a filmar sua nova novela na Globo, chamada Três Graças, a partir desta quinta-feira, dia 4 de outubro. Essa nova produção vem logo após sua participação no remake da famosa novela Vale Tudo. Na trama, Leandro interpretará Herculano, um diretor de banco bem-sucedido que é casado com Lena, personagem de Bárbara Reis.

O personagem de Leandro, Herculano, embarca em uma jornada marcada por sacrifícios para ajudar sua esposa, Lena, a realizar seu sonho de ser mãe. O casal já passou por momentos difíceis, incluindo perdas gestacionais, e Herculano se mostra disposto a fazer o que for necessário para que sua mulher alcance a felicidade. Essa busca desesperada traz à tona questões profundas sobre amor, obsessão e sacrifício, que serão centrais na narrativa da novela.

Três Graças explora as histórias de três gerações de mulheres que enfrentam desafios como o abandono, a maternidade precoce e as dificuldades sociais ao longo do tempo. A trama abordará temas atuais e sensíveis, como gravidez na adolescência, desigualdade social e a reconstrução de laços familiares, prometendo uma forte carga emocional e relevância social.

A novela tem a assinatura de Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística será de Luiz Henrique Rios, com supervisão de José Luiz Villamarim. A estreia da novela está prevista para o dia 20 de outubro, contando com um total de 197 capítulos, que manterão a trama no ar até maio de 2026.

Com esta nova produção, Aguinaldo Silva, conhecido por novelas de grande sucesso como Senhora do Destino e Império, reafirma seu compromisso com histórias que trazem à tona questões sociais importantes, além de personagens complexos que trazem dilemas morais, características que devem estar presentes em Três Graças.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 18 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Angélica ao VIVO. Foto: Reprodução/Instagram

Angélica estreia programa ao vivo e inovador no GNT

14 horas atrás
Christina Rocha e Thalía. Fotos: Divulgação

SBT expande “Maria do Bairro” e altera programação do canal

14 horas atrás
The Noite com Danilo Gentili. Foto: DivulgaçãoSBT

Números consolidados de 03 de setembro de 2025

17 horas atrás
Sérgio Goldenberg e Paula Richard. Fotos: Reprodução

Globo apresenta novos roteiristas para renovar a teledramaturgia

17 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo