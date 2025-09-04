Leandro Lima começa gravações de Três Graças após Vale Tudo

Leandro Lima anunciou em suas redes sociais que vai começar a filmar sua nova novela na Globo, chamada Três Graças, a partir desta quinta-feira, dia 4 de outubro. Essa nova produção vem logo após sua participação no remake da famosa novela Vale Tudo. Na trama, Leandro interpretará Herculano, um diretor de banco bem-sucedido que é casado com Lena, personagem de Bárbara Reis.

O personagem de Leandro, Herculano, embarca em uma jornada marcada por sacrifícios para ajudar sua esposa, Lena, a realizar seu sonho de ser mãe. O casal já passou por momentos difíceis, incluindo perdas gestacionais, e Herculano se mostra disposto a fazer o que for necessário para que sua mulher alcance a felicidade. Essa busca desesperada traz à tona questões profundas sobre amor, obsessão e sacrifício, que serão centrais na narrativa da novela.

Três Graças explora as histórias de três gerações de mulheres que enfrentam desafios como o abandono, a maternidade precoce e as dificuldades sociais ao longo do tempo. A trama abordará temas atuais e sensíveis, como gravidez na adolescência, desigualdade social e a reconstrução de laços familiares, prometendo uma forte carga emocional e relevância social.

A novela tem a assinatura de Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística será de Luiz Henrique Rios, com supervisão de José Luiz Villamarim. A estreia da novela está prevista para o dia 20 de outubro, contando com um total de 197 capítulos, que manterão a trama no ar até maio de 2026.

Com esta nova produção, Aguinaldo Silva, conhecido por novelas de grande sucesso como Senhora do Destino e Império, reafirma seu compromisso com histórias que trazem à tona questões sociais importantes, além de personagens complexos que trazem dilemas morais, características que devem estar presentes em Três Graças.