Toyota Corolla Cross assume liderança dos SUVs na Fipe Carros

Toyota Corolla Cross retoma liderança dos SUVs por 8 unidades em agosto
Foto: Divulgação/Toyota Collection Motors São Paulo, SP

O Toyota Corolla Cross está brilhando nas vendas de agosto e não é pra menos! A versão XR do modelo vem atraindo taxistas, frotistas e o público PcD, especialmente por conta dos descontos incríveis, como a isenção total do IPI e aquele bônus de 18% na hora de fechar o negócio. Quem não gosta de uma ajudinha no bolso, né?

Enquanto isso, o SUV enfrenta uma disputa acirrada com o Volkswagen T-Cross. O T-Cross, que até então fazia bonito, viu suas vendas caírem 19% em relação a julho. A chegada do novo Volkswagen Tera deve ter mexido no mercado, fazendo os concorrentes ficarem ainda mais atentos.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 26 de agosto, o Corolla Cross liderava o segmento com 6.316 unidades vendidas, apenas 8 a mais que o T-Cross, que ficou em segundo lugar com 6.308 emplacamentos. E quem diria que o Hyundai Creta ficaria em terceiro, com 4.932 unidades? É uma competição bem selvagem!

Na quarta colocação aparece o Fiat Fastback, que emplacou 4.244 unidades. Logo depois, temos o Chevrolet Tracker, com 4.116 carros vendidos, e o Fiat Pulse, ocupando o 6º lugar com 3.693 unidades.

Se você é do time que adora saber quais são os queridinhos do mercado, vale destacar que o Volkswagen Nivus vendeu 3.678 unidades, enquanto o Nissan Kicks ficou com 3.643 emplacamentos. O Jeep Compass, que é um ícone entre os SUVs, seguiu com 3.417 unidades, e o estreante Volkswagen Tera já acumulou 3.275.

Para quem curte números, aqui está o ranking resumido das vendas de SUVs em agosto de 2025:

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Toyota Corolla Cross6.316
2Volkswagen T-Cross6.308
3Hyundai Creta4.932
4Fiat Fastback4.244
5Chevrolet Tracker4.116
6Fiat Pulse3.693
7Volkswagen Nivus3.678
8Nissan Kicks3.643
9Jeep Compass3.417
10Volkswagen Tera3.275
11Honda HR-V3.203
12Caoa Chery Tiggo 72.901

Esses números refletem bem o que está rolando nas vendas de SUVs no Brasil, e dá pra ver que a disputa está acirrada! É sempre interessante acompanhar como esses modelos se saem nas ruas, não é?

