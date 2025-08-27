Toyota Corolla Cross assume liderança dos SUVs na Fipe Carros

O Toyota Corolla Cross está brilhando nas vendas de agosto e não é pra menos! A versão XR do modelo vem atraindo taxistas, frotistas e o público PcD, especialmente por conta dos descontos incríveis, como a isenção total do IPI e aquele bônus de 18% na hora de fechar o negócio. Quem não gosta de uma ajudinha no bolso, né?

Enquanto isso, o SUV enfrenta uma disputa acirrada com o Volkswagen T-Cross. O T-Cross, que até então fazia bonito, viu suas vendas caírem 19% em relação a julho. A chegada do novo Volkswagen Tera deve ter mexido no mercado, fazendo os concorrentes ficarem ainda mais atentos.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 26 de agosto, o Corolla Cross liderava o segmento com 6.316 unidades vendidas, apenas 8 a mais que o T-Cross, que ficou em segundo lugar com 6.308 emplacamentos. E quem diria que o Hyundai Creta ficaria em terceiro, com 4.932 unidades? É uma competição bem selvagem!

Na quarta colocação aparece o Fiat Fastback, que emplacou 4.244 unidades. Logo depois, temos o Chevrolet Tracker, com 4.116 carros vendidos, e o Fiat Pulse, ocupando o 6º lugar com 3.693 unidades.

Se você é do time que adora saber quais são os queridinhos do mercado, vale destacar que o Volkswagen Nivus vendeu 3.678 unidades, enquanto o Nissan Kicks ficou com 3.643 emplacamentos. O Jeep Compass, que é um ícone entre os SUVs, seguiu com 3.417 unidades, e o estreante Volkswagen Tera já acumulou 3.275.

Para quem curte números, aqui está o ranking resumido das vendas de SUVs em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Toyota Corolla Cross 6.316 2 Volkswagen T-Cross 6.308 3 Hyundai Creta 4.932 4 Fiat Fastback 4.244 5 Chevrolet Tracker 4.116 6 Fiat Pulse 3.693 7 Volkswagen Nivus 3.678 8 Nissan Kicks 3.643 9 Jeep Compass 3.417 10 Volkswagen Tera 3.275 11 Honda HR-V 3.203 12 Caoa Chery Tiggo 7 2.901

Esses números refletem bem o que está rolando nas vendas de SUVs no Brasil, e dá pra ver que a disputa está acirrada! É sempre interessante acompanhar como esses modelos se saem nas ruas, não é?