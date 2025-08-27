VW T-Roc ganha espaço e estilo, antecipa Nivus e T-Cross

As coisas estão mudando rapidinho no mundo automotivo, e um exemplo disso é o T-Roc, que já começou a fazer sucesso na Europa. Em 2025, esse SUV deve ultrapassar as vendas do Golf por lá, tornando-se o segundo carro mais emplacado da Volkswagen, ficando atrás apenas do Tiguan. Não é à toa que o velho Golf, um ícone, agora tem que dividir espaço com SUVs na preferência do público, especialmente na Alemanha.

Com tanta responsabilidade, a pressão sobre a nova geração do T-Roc era enorme. A versão atual, lançada em 2017, já mostrava sinais de cansaço. E então, será que a Volkswagen caprichou na nova versão? Tivemos a chance de conferir o T-Roc de segunda geração e trouxemos nossas primeiras impressões para você.

Design Renovado

Quando você olha o novo T-Roc, a primeira coisa que percebe é que ele mudou bastante. A frente foi repaginada com detalhes inspirados na linha elétrica da VW. Um logotipo iluminado e uma faixa de LED conectando os faróis Matrix deixaram o visual mais moderno. A Volkswagen tem recebido críticas em relação ao design nos últimos anos, então a adaptação foi uma tentativa de unir as tendências mais atuais.

Na lateral e na traseira, você ainda reconhece o T-Roc original, mas agora ele parece mais bem definido e equilibrado. E por falar em presença, a moldura de luz com o logotipo iluminado é um detalhe que faz a diferença, conectando-se às lanternas traseiras e faróis de forma bem elegante.

Esse novo modelo também cresceu! O T-Roc agora tem 4,37 metros de comprimento, um aumento de 12 centímetros. Isso significa mais espaço interno para quem vai atrás e um porta-malas que agora acomoda 465 litros — ótimo para aquelas viagens de final de semana.

Mas não para por aí! As rodas podem chegar a impressionantes 20 polegadas, enquanto as maçanetas, que mantêm seu design físico, ganharam iluminação. Detalhes que fazem a diferença no dia a dia, especialmente quando você vai abrir o carro à noite.

Interior Moderno

Se tem algo que vinha sendo bem criticado na VW, era a qualidade dos materiais internamente. O novo T-Roc parece ter acertado a mão. Embora os plásticos ainda apareçam, as superfícies visíveis agora são feitas de materiais mais agradáveis. O painel, por exemplo, recebe um revestimento em tecido que é um charme e muda totalmente a sensação ao entrar no carro.

Outro detalhe legal é que cerca de 20% do plástico utilizado no T-Roc é reciclado. Essa é uma ótima notícia para quem se preocupa com sustentabilidade, e com o espaço do carro não é diferente. Os bancos traseiros oferecem muito mais conforto, e mesmo quem é mais alto não vai ter problemas com o teto inclinado.

Novidades em Tecnologia

Tecnologicamente falando, o novo T-Roc vem cheio de recursos. O sistema multimídia de 12,9 polegadas é fácil de manusear, embora muitos ainda sintam falta de botões físicos para o ar-condicionado. Mas olha, os comandos do volante passaram a ser físicos e mais intuitivos, o que deixa a dirigir ainda mais prático.

Ah, e para quem ama gadgets, o carro agora tem um head-up display que projeta informações importantes no para-brisa, evitando que os motoristas tirem os olhos da estrada.

E essa nova geração do T-Roc ainda promete um sistema híbrido completo, algo que não era comum na linha MQB. Ele vai contar com motor 1.5 TSI na versão híbrida, com até 170 CV, tudo para garantir economia e eficiência.

Olhar para o Futuro

Em entrevista recente, o CEO da Volkswagen comentou que o novo T-Roc pode ser ainda mais relevante no Brasil, indicando uma possível eletrificação dos SUVs da marca por aqui. O T-Roc, que nunca foi vendido por aqui, pode ter um futuro promissor.

Por agora, ele chega com motores a combustão, sendo duas versões do 1.5 TSI, além do 2.0 TSI com tração integral, que devem atender às necessidades do mercado europeu.

Fica a expectativa para a estreia na Europa, marcada para 28 de novembro. Será que o novo T-Roc conquistará também o coração dos brasileiros apaixonados por carros? Essa nova geração parece ter tudo para ser um sucesso no mundo automotivo.