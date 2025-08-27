As motos mais vendidas até 26 de agosto de 2025

O mercado de motocicletas no Brasil está em alta, e os números não mentem. Até o dia 26 de agosto, as vendas estão a todo vapor, com a Honda CG 160 dominando com 34.978 unidades vendidas só neste mês. Impressionante, né? Ao todo, já são 302.886 motos emplacadas em 2025.

Na sequência, a Honda Biz mostra seu valor, somando 18.156 unidades vendidas em agosto e atingindo um total de 170.130 até agora no ano. A Honda Pop 110i não fica atrás e ocupa a terceira posição com 14.306 vendas, um pouquinho à frente da Honda NXR 160 Bros, que emplacou 13.693 unidades — uma diferença bem pequena de apenas 609 motos.

Pegando o quinto lugar da lista, a Mottu Sport 110i vendeu 7.998 unidades, registrando um crescimento de 3% em relação a julho. A Yamaha YBR 150 aparece logo em seguida com 6.575 motos ligadas à estrada. Não dá pra esquecer da Honda CB 300F, com 4.794 unidades emplacadas, e da Honda PCX 160, com 3.772 modelos que ganharam as ruas.

Vale dizer que a Yamaha Fazer 250 entrou no jogo na nona posição, com 3.566 motos vendidas. Fechando o top 10, a Shineray XY 125 mostrou força, com 3.359 unidades emplacadas e um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do mês anterior.

### Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————-|———-|

| 1º | Honda CG 160 | 34.978 |

| 2º | Honda Biz | 18.156 |

| 3º | Honda Pop 110i | 14.306 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 13.693 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 7.998 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 6.575 |

| 7º | Honda CB 300F | 4.794 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.772 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 3.566 |

| 10º | Shineray XY 125 | 3.359 |

E aí, que tal olhar essas motos enquanto já pensa em uma nova aventura? Esse ranking foi feito com dados da Fenabrave e mostra o quanto os brasileiros estão apaixonados por duas rodas.