Toyota convoca recall de Corolla, Corolla Cross e RAV4

Toyota Corolla Cross XRE 2026: preço, ficha técnica e itens de série
A Toyota acaba de anunciar um recall preventivo no Brasil envolvendo os modelos Corolla, Corolla Cross, GR Corolla e RAV4 PHEV. O alerta surgiu após a montadora notar um problema na programação do software do painel de instrumentos, que pode afetar a exibição de informações essenciais durante a condução.

O principal problema identificado é a gravação excessiva de dados na memória interna do painel. Isso pode levar ao desgaste do componente e até ao apagamento completo das informações. Imagine estar dirigindo e, de repente, não conseguir ver o velocímetro ou alertas importantes. Situações assim aumentam o risco de acidentes, especialmente em ultrapassagens ou à noite.

Os veículos afetados foram produzidos entre março de 2023 e dezembro de 2024, então, se você possui um desses modelos, vale a pena ficar atento. No caso do RAV4 PHEV, o recall pode envolver não só a reprogramação do software, mas também a possível troca do painel, dependendo da avaliação feita na concessionária.

O bom é que o reparo é gratuito e leva, em média, até 2 horas e 30 minutos para ser concluído. Para os demais modelos, a solução é simples: uma atualização no software que deve resolver o problema e prevenir que isso ocorra novamente.

A Toyota recomenda que os proprietários agendem essa atualização o quanto antes para evitar qualquer risco. Você pode conferir a lista de chassis afetados e as concessionárias autorizadas no site oficial da marca.

É importante lembrar que dirigir com o painel sem funcionar pode ser perigoso, colocando em risco não só a sua segurança, mas a dos outros também. Se você já passou por algum problema assim, sabe o quão essencial é ter tudo funcionando perfeitamente ao volante.

