Ficha técnica e preços de veículos no Fipe Carros

O CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026 já está disponível nas concessionárias e, se você é fã de SUVs, vai querer ficar de olho nele. Este é o modelo a combustão mais completo da marca, e, a boa notícia é que o preço caiu de R$ 199.990 para R$ 189.990. Um descontão de R$ 10 mil por tempo limitado, hein?

Essa redução do preço faz parte da estratégia da marca para competir com outros pesos pesados do mercado, como o GAC GS4 Hybrid e o GWM Haval H6 HEV One, que são opções de destaque em sua faixa de preço.

Mas, afinal, o que faz o Tiggo 8 Pro se destacar? Para começar, ele vem equipado com um motor 1.6 turbo (TGDi) que entrega até 187 cavalos de potência. É aquela dose extra de força que pode te ajudar a ultrapassar com segurança em uma rodovia mais movimentada. A transmissão automática de dupla embreagem com sete marchas faz a troca de marchas ser suave, e ele alcança uma velocidade máxima de 180 km/h.

Até julho de 2025, o Tiggo 8 Pro já teve 8.907 unidades emplacadas. Além de ser um sucesso de vendas, ele já superou até o Jeep Commander nesse intervalo. É para se sentir confiante ao dirigir!

Equipamentos do CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026

Vamos falar dos mimos que o Tiggo 8 Pro oferece? O painel digital é de 12,3 polegadas, e o sistema multimídia tem a mesma medida, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você só conecta o celular e pronto! Além disso, tem teto solar panorâmico, ideal para aqueles passeios de fim de semana com a família ou a galera.

O sistema de som Sony com oito alto-falantes garante que você curta suas músicas com qualidade — perfeito para a viagem longa ou apenas para encarar o trânsito. E se você se preocupa com a segurança, vai notar que ele vem com seis airbags e um pacote ADAS de Nível 2. Isso inclui controle de cruzeiro adaptativo e alerta de mudança de faixa. Sabe aqueles momentos em que você se perde na estrada? A frenagem autônoma pode te salvar!

Ainda tem mais! O carro tem coluna de direção ajustável, comando de climatização à distância e direção elétrica. As entradas USB — uma tipo A e outra tipo C — estão no console central, facilitando a vida de quem gosta de estar conectado. E, claro, não podemos esquecer dos faróis com acendimento automático, que são sempre bem-vindos em dias nublados ou noturnos.

Ficha Técnica do CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026

Agora, vamos dar uma olhada nas especificações técnicas:

Motor 1.6 Câmbio Automatizada DCT, 7 marchas Tração Dianteira Potência 187 cv Torque 28 kgfm Velocidade Máx. 180 km/h 0-100 km/h 9 s Consumo Cidade 10,1 km/l (G) Consumo Estrada 12 km/l (G) Comprimento 4.720 mm Largura 1.860 mm Altura 1.705 mm Entre-eixos 2.710 mm Capacidade do tanque 51 litros Capacidade de bagagem 889 litros Peso Líquido 1.589 kg Carga Útil 566 kg Rodas e Pneus Liga leve, 235/55 R19 Garantia total 60 meses Garantia de motor e câmbio 60 meses

Esses detalhes certamente vão te fazer pensar. É um carro que promete ser uma boa opção no segmento, combinando conforto, segurança e tecnologia. Quem já pegou um trânsito mais pesado sabe o quanto um câmbio esperto e recursos de assistência fazem a diferença no dia a dia. E aí, que tal dar uma volta e conhecer mais sobre o Tiggo 8 Pro?