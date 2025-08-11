BYD inicia produção em massa do Fang Cheng Bao Ti7 na China

A BYD deu um grande passo no dia 11 de agosto, ao iniciar a produção em massa do Fang Cheng Bao Ti7. Imagine um SUV híbrido plug-in, feito sob medida para famílias que gostam de espaço e conforto! Esse modelo é mais uma adição à linha off-road de luxo da marca, chamada Fang Cheng Bao, que chegou ao mercado em 2023. O Ti7 é o quarto veículo dessa gama, que já conta com nomes como Bao 5, Bao 8 e Ti3.

Agora, o que muitos de nós estamos curiosos é quando esse carro vai estar nas lojas. A previsão é que o Ti7 comece a ser vendido nas concessionárias chinesas no final de 2025, com preços entre 250 mil e 300 mil yuans – mais ou menos na faixa de R$ 34,8 mil a R$ 41,7 mil. E não vamos esquecer que ele vai brigar pelo espaço com outros SUVs familiares, como o Li L7 e o Aito M7.

Visuais atraentes também fazem parte do pacote. O Ti7 é um verdadeiro monstrozão com seus 4,99 metros de comprimento, 1,99 m de largura e 1,86 m de altura. Ele tem um porte imponente, com um capô que salta e uma traseira bacana, além de um interior projetado para cinco ocupantes. Os acabamentos disponíveis são elegantes: preto e branco ou preto e laranja.

Tecnologia é o que não falta nesse carro. O Ti7 estreia o novo sistema híbrido DMS, que combina um motor a gasolina 1.5 turbo de 154 cv com dois propulsores elétricos, um na frente de 215 cv e outro atrás com 268 cv. Para quem busca algo mais simples, há uma versão com apenas um motor elétrico traseiro. E já aviso: a tração é integral nas versões com dois motores, garantindo estabilidade e confiança em diferentes terrenos, algo que a gente valoriza muito, especialmente em dias de chuva.

Agora, se você é do tipo que se preocupa com a autonomia, vai gostar de saber que a BYD oferece duas opções de baterias LFP. A versão de entrada tem uma bateria de 26,6 kWh, permitindo até 105 km de autonomia elétrica. Para quem quer mais, a versão topo de linha vem com uma bateria de 35,6 kWh, garantindo até 130 km no modo elétrico. E o consumo médio? Surpreendentemente, é de 6,3 L/100 km na versão básica e 6,4 na mais completa.

A celebração do início da fabricação contou com a presença de Xiong Tianbo, gerente-geral da FCB. As primeiras unidades apresentam um visual bacana, com uma pintura prata-azulada e um sensor LiDAR no teto, mas também há opções na cor preta. E para quem tem dúvida sobre a produção, a BYD garantiu que suas fábricas estão operando em plena capacidade, desmentindo rumores de desaceleração.

O Ti7 promete ser uma novidade e tanto para quem adora SUVs hibridos, misturando conforto, tecnologia e estilo em um mesmo pacote.