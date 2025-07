Toyota bZ3X se destaca nas vendas entre estrangeiros

Em um mercado tão competitivo como o da China, a Toyota e sua parceira GAC estão arrasando com o SUV elétrico bZ3X. Desde março de 2025, eles já venderam mais de 20 mil unidades! O que está atraindo os motoristas? Um dos fatores principais é o preço bem em conta: a partir de 109.800 yuan, o que dá cerca de 15 mil dólares. Uma ótima notícia para quem está pensando em fazer a transição para um carro elétrico.

Vamos começar pela versão de entrada, a 430 Air. Ela vem com uma bateria de 50 kWh, proporcionando até 430 km de autonomia no ciclo chinês. Em situações reais de uso, esse número fica em torno de 320 km, o que ainda é muito bom para o dia a dia. Agora, se você é daqueles que curte mais potência, a versão 610 Max é a pedida. Com 221 cavalos de potência e uma bateria de 68 kWh, ela roda até 610 km. E o melhor: por apenas ¥159.800, ou cerca de 22 mil dólares. Um baita custo-benefício para quem busca estilo e eficiência.

Além do bZ3X, a GAC Toyota está surfando uma onda de vendas positivas. No primeiro semestre de 2025, foram 364.218 veículos vendidos, resultando em um crescimento de 5,6% em comparação ao ano passado. Isso mostra que eles estão apostando forte no mercado e dando certo.

Dentre os modelos que mais chamaram atenção, o sedã Camry se destacou com um salto impressionante nas vendas — 66% em junho, com 20.358 unidades vendidas. A minivan Saina também teve um desempenho bacana, entregando 8.846 unidades, o que representa um crescimento de 16%. Isso é um verdadeiro show de venda!

Esses números mostram que a Toyota está jogando com sabedoria, mesmo com a concorrência feroz das montadoras ocidentais. Eles sabem como manter o público interessado com preços competitivos e tecnologia de ponta.

A performance da joint venture GAC Toyota comprova o quanto é essencial entender as necessidades locais. No crescente segmento de elétricos, estratégias direcionadas podem fazer toda a diferença. Com modelos como o Xiaomi SU7 se destacando no mercado de usados, a disputa é quente e promete muitas novidades pela frente.