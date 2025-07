CEO do Patties consideraria venda para McDonald’s: ‘Morreria feliz’

Uma hamburgueria em São Paulo tem adotado uma abordagem diferente em seus negócios, focando menos no retorno financeiro e mais no que chamam de “retorno de felicidade”. Essa filosofia, que virou até uma sigla interna dentro da empresa, é aplicada em todos os aspectos da operação.

O fundador da hamburgueria, Henrique Azeredo, explica que a empresa não tem metas tradicionais de vendas. Em vez disso, eles estabelecem objetivos relacionados à qualidade dos produtos e ao tempo de entrega, além de manter a limpeza das lojas. O lema da empresa é “funça feliz, cliente feliz”, destacando a importância do bem-estar dos funcionários como reflexo da experiência do cliente.

A hamburgueria, conhecida por seus hambúrgueres de alta qualidade, com poucos ingredientes e uma apresentação que remete às redes americanas dos anos 1950, tem atraído um público jovem e fãs da cultura pop. Segundo Azeredo, a marca se destacou como a hamburgueria que mais vende por delivery na capital paulista, mesmo com apenas três unidades físicas.

Henrique Azeredo acredita que a chave para o sucesso do negócio é a construção de uma relação genuína com os consumidores. Para ele, valorizar a satisfação e a felicidade do cliente supera a mera preocupação com números. “Se neste mês vendermos um pouco menos, está tudo bem. Se você priorizar o faturamento em vez de ouvir o cliente, pode acabar prejudicando o negócio”, afirma Azeredo.

Ele ainda destaca que marcas que se concentram na satisfação do cliente e no impacto positivo no ambiente em que atuam tendem a ter uma vantagem competitiva no longo prazo, mesmo que enfrentem algumas oscilações nas vendas ao longo do caminho. Essa filosofia reforça a importância de criar um vínculo forte entre a empresa e seus consumidores, o que, segundo ele, pode levar a resultados mais sustentáveis e duradouros.