Dongfeng Voyah Free+ recebe 11 mil pedidos, revela Fipe Carros

O novo SUV elétrico Voyah Free+ chegou com tudo na China e chamou atenção. Lançado em 12 de julho, ele já conseguiu mais de 11 mil pedidos em apenas 15 minutos! É impressionante, né? O modelo vem em duas versões: tração traseira (RWD) e tração integral (AWD), com preços que vão de 219.900 a 279.900 yuan, o que dá algo em torno de R$ 30.650 a R$ 39.000.

Esse carro é o mais novo integrante da linha de SUVs da marca, que já conta com os modelos Voyah Free e Free 318. Mas apesar do sucesso inicial, a Voyah ainda precisa acelerar as vendas para manter sua meta de 200 mil carros até 2025, já que até agora vendeu apenas 28% do planejado. A concorrência é voraz, com outros modelos como o Geely Geome Xingyuan na liderança entre os mais vendidos na China.

Destaques Tecnológicos

Um dos grandes atrativos do Voyah Free+ é o seu sistema de assistência à condução. Ele traz 29 sensores, incluindo um LiDAR de 192 linhas e câmeras que permitem uma condução semiautônoma em ambientes urbanos e rodovias. Imagine como deve ser relaxante dirigir assim! Além disso, ele conta com frenagem automática a até 130 km/h e a Huawei promete uma redução de 30% nas frenagens bruscas. Pra quem já pegou um trânsito complicado, sabe como esses recursos são preciosos.

Conforto e Entretenimento a Bordo

Dentro do carro, a experiência é bem diferenciada. Com o sistema HarmonySpace 5, o Free+ tem cinco telas no painel, incluindo uma central multimídia de 15,6″ e um HUD de 29″. São 22 alto-falantes e comandos por voz com inteligência artificial, além de atualizações remotas que facilitam a vida. Quem não gostaria de ter tudo isso na palma da mão durante uma viagem?

O espaço também impressiona, com 4,91 metros de comprimento e uma distância entre-eixos quase de 3 metros. O porta-malas é espaçoso, variando de 590 a 1.450 litros. Um detalhe bem interessante é que o console traz um refrigerador que vai de -6°C a 50°C, perfeito para dias quentes.

Desempenho e Autonomia

Sobre o motor, o Voyah Free+ combina um motor 1.5 turbo de 127 cv com motores elétricos e uma bateria de 43,2 kWh. Na versão RWD, você vai ter 288 cv e uma autonomia elétrica de 318 km. A versão AWD aumenta a potência para 469 cv, mas reduz um pouco o alcance elétrico.

Outro ponto legal é que ele suporta carregamento rápido, permitindo que você recarregue de 20% a 80% da bateria em apenas 20 minutos. Ideal para quem tem um dia agitado e não pode passar muito tempo parado em uma tomada.

Estilo e Opções

Em termos de design, o Free+ vem com seis opções de cores externas, puxando para um visual moderno e sofisticado, que promete se destacar no mercado. Ele reúne uma combinação bacana de desempenho, estilo e tecnologia, algo que, sem dúvida, vai atrair olhares e fazer muitos apaixonados por carros ficarem sonhando em dar uma volta nesse SUV.

Dá até vontade de conferir de perto, não é mesmo?