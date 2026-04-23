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Terceira temporada de ‘Os Outros’ se aproxima do fim

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Terceira temporada de 'Os Outros' chega ao desfecho
Terceira temporada de 'Os Outros' chega ao desfecho

A terceira temporada de “Os Outros” chega ao final nesta quinta-feira, dia 23, no Globoplay. Os episódios finais prometem intensificar a trama, trazendo revelações impactantes, alianças inesperadas e uma crescente atmosfera de tensão entre os personagens.

Nesta etapa decisiva, a série enfatiza o conflito e a luta das famílias envolvidas na história. O desfecho explora até onde cada um está disposto a ir para proteger seus entes queridos em meio a uma série de desentendimentos na vizinhança.

Um dos principais focos é Marta, interpretada por Mariana Lima, que enfrenta uma reviravolta em sua vida após receber uma notícia surpreendente sobre Roberto, o personagem de Lázaro Ramos. Ao mesmo tempo, Manoel, vivido por Bruno Garcia, busca expandir sua influência e, com isso, atrai Geraldo, papel de Pedro Wagner, para suas novas manobras, colocando Cibele, interpretada por Adriana Esteves, em situações arriscadas.

Outro arco da história envolve Patrícia, interpretada por Carol Duarte, e Diego, vivido por Adanilo, que tentam escapar de uma realidade cheia de segredos e buscam o perdão. Domingas, interpretada por Docy Moreira, também enfrenta desafios ao confrontar verdades sobre o passado de Cibele, adicionando mais drama à narrativa.

Além disso, no ambiente prisional, Raquel, personagem de Letícia Colin, enfrenta um dos maiores desafios de sua vida ao dar à luz e lutar para não se separar da filha. Durante esse momento delicado, ela recebe apoio de Lorraine, vivida por Gi Fernandes.

“Os Outros” não é apenas um sucesso no Brasil; a série também está ganhando espaço internacional. O formato já foi vendido para países como Estados Unidos, Alemanha e Grécia.

Produzida pelos Estúdios Globo, a série é criação de Lucas Paraizo e conta com a colaboração de Flavio Araujo, Bruno Ribeiro e Claudia Gomes. A direção artística é de Luisa Lima, e a produção é liderada por Mauricio Quaresma e Lucas Zardo, sob a supervisão de José Luiz Villamarim na direção de gênero Dramaturgia.

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