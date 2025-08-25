Toyota apresenta Yaris Sedan híbrido na Tailândia com 30 km/L

O Toyota Yaris deu adeus ao mercado brasileiro, encerrando as vendas tanto do sedã quanto do hatch. Essa mudança abre espaço para o novíssimo Yaris Cross, que promete fazer frente a rivais como Nissan Kicks, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Honda HR-V e Hyundai Creta. É uma nova era para a Toyota por aqui!

Recentemente, o Yaris teve um relançamento na Tailândia, com versões super interessantes. Uma delas é a híbrida, que pode chegar a incríveis 30 km/l, e outra é a GR-Sport, bem focada na performance, chamada por lá de Yaris Ativ. Essa versão traz um motor a gasolina de 1.5, com 91 cv, aliado a um motor elétrico potente de 80 cv. Juntos, os dois entregam um desempenho bem agradável e eficiente.

Falando da parte técnica, o sistema híbrido é gerenciado por um câmbio automático e-CVT, que consegue combinar os 111 cv com uma eficiência surpreendente. A bateria, apesar de pequena (apenas 0,7 kWh), ajuda a garantir um consumo que chega a 29,4 km/l — quase 30% mais eficiente que o Corolla HEV vendido por aqui. Para quem roda muito na cidade, essa economia faz toda a diferença!

Duas versões do Yaris Ativ foram apresentadas: a Premium, que tem um visual mais sofisticado, com rodas de 16 polegadas, e a GR-Sport, voltada para quem curte um estilo mais esportivo, com rodas de 17 polegadas e suspensão mais firme. O interior da GR-Sport vem com um toque de ousadia, usando preto e detalhes vermelhos.

Independentemente da versão escolhida, o Yaris Ativ oferece uma série de recursos que agradam bastante. Desde uma central multimídia de 10,1 polegadas, que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, até um ar-condicionado digital e carregador por indução. Ah, e não podemos esquecer dos seis airbags e do pacote de assistência ao motorista (ADAS), que inclui piloto automático adaptativo e câmera 360. Para quem já enfrentou aquelas situações de trânsito maluco, sabe como essas tecnologias são práticas.

Se você tá curioso sobre o preço, na Tailândia, a versão Premium sai por 719 mil bahts (cerca de R$ 120 mil), enquanto a GR-Sport custa 769 mil bahts (cerca de R$ 129 mil). Com essa pegada híbrida, tecnologia de ponta e, claro, um estilo moderníssimo, o Yaris Ativ é uma ótima escolha para quem busca conforto e eficiência em um sedã.