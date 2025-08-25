BYD lança sedã Seal 07 DM-i com LiDAR na China

A BYD vai apresentar nesta sexta-feira o novo Seal 07 DM-i 2026, um sedã híbrido que promete deixar os amantes de tecnologia automotiva animados. A grande novidade é a inclusão de um sensor LiDAR no teto, que vai ajudar nas funções de assistência ao motorista. É um equipamento interessante, especialmente se você curte um carro que combine conforto e inovação.

O modelo fará sua estreia no Salão do Automóvel de Chengdu, marcado para o dia 29 de agosto. E você pode esperar um design um pouco maior comparado ao anterior. Aumentaram o comprimento para 4.995 mm, e a largura e a altura também sofreram pequenas alterações. Isso, com certeza, deve impactar a experiência ao volante e no espaço interno.

Mantendo a linha de eficiência, o Seal 07 DM-i conserva o conjunto híbrido que já conhecemos: um motor 1.5 turbo de 115 kW e um motor elétrico de 200 kW. A distância entre eixos continua em 2.900 mm, garantindo um espaço interno que vai agradar quem carrega família e amigos em viagens. Afinal, quem não aprecia um sedã espaçoso para aqueles passeios de fim de semana?

Lançado em agosto de 2024, esse sedã foi o primeiro da BYD a apresentar a tecnologia DM de quinta geração, que melhorou bastante a eficiência de combustível em relação ao modelo anterior. Isso é ótimo, especialmente se você é do tipo que se preocupa com a economia na hora de abastecer.

Atualmente, o Seal 07 DM-i é oferecido em cinco versões, com preços que variam de RMB 139.800 a RMB 195.800, ou seja, entre cerca de R$ 19.530 a R$ 27.400. E vale destacar que a família Seal vem crescendo nas vendas, com 46.850 unidades em julho. Mostra que a galera está interessada nesse modelo.

No total, a BYD vendeu 344.296 veículos de nova energia em julho. Embora tenha sido um acréscimo modesto em relação ao ano anterior, houve uma queda de 10% nas vendas mês a mês. Mesmo assim, o Seal continua firme entre os modelos mais vendidos, o que é um forte indicativo da sua aceitação no mercado.