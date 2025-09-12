Mundo Automotivo

Toyota apresenta bZ7, seu novo sedan elétrico maior que o Corolla

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Toyota lança o novo sedan elétrico bZ7, maior que o Corolla
Crédito da imagem: Toyota

A Toyota está de olho no crescente mercado chinês de elétricos e trouxe uma novidade por lá: o bZ7, um sedã médio-grande que promete fazer barulho. Com mais de 5 metros de comprimento, ele chega cheio de tecnologia e uma integração caprichada com o ecossistema inteligente da Xiaomi. O lançamento deve rolar ainda este ano, e a expectativa está lá em cima.

Uma das grandes sacadas do bZ7 é o sistema de propulsão DriveONE, desenvolvido em parceria com a Huawei. Essa belezura junta motor, inversor e unidade de controle em uma única peça. A bateria de fosfato de ferro-lítio da CALB-Tech promete alimentar um motor que entrega 278 cv, dentro de uma velocidade máxima de 180 km/h. É bom ficar de olho, pois ainda não revelaram a autonomia do carro.

O design do bZ7 é outro ponto forte. Com um visual fastback moderno, ele vem com faróis que têm um formato de C, vidro lateral triangular e portas sem moldura, além de maçanetas semi-ocultas. As rodas multirraiadas de 21 polegadas e a traseira inspirada em “ducktail” dão aquele toque esportivo e sofisticado. E como se não bastasse, um LiDAR no teto ajuda a suportar sistemas avançados de assistência ao motorista. Quem já ficou preso no trânsito, sabe o quanto isso pode ser um grande aliado.

Dentro do carro, a experiência continua impressionando. O volante de três raios e o painel trapezoidal não só dão um estilo moderno, mas também promovem uma usabilidade bem prática. Tem uma tela central de controle e iluminação ambiente para deixar tudo mais aconchegante. E, claro, não podemos esquecer do carregamento sem fio e do cockpit HarmonyOS da Huawei, que permite conectar vários aplicativos e dispositivos. Um verdadeiro hub de tecnologia!

Além disso, a GAC-Toyota também trouxe o “chassi digital inteligente”. Essa inovação é capaz de se adaptar às condições da estrada, ajustando a suspensão e os amortecedores automaticamente. Ideal para quem busca conforto e segurança nas estradas, sem abrir mão do que há de mais moderno em tecnologia.

O bZ7 está alinhado com uma estratégia ainda mais ampla da joint venture entre GAC e Toyota. Eles têm planos de criar novas plataformas voltadas para veículos eletrificados. Uma delas vai focar em modelos compactos e médios, enquanto a outra será voltada para carros maiores, incluindo o bZ7, além de híbridos plug-in e elétricos com extensor de alcance.

A parceria com empresas como Huawei, Momenta e Xiaomi faz parte da estratégia da Toyota para se destacar no mercado. A ideia é criar um futuro onde os carros elétricos não só sejam competitivos, mas também incorporam inteligência artificial em todos os aspectos do seu desenvolvimento e fabricação. Fica a expectativa de ver como essa fúria tecnológica da Toyota vai se posicionar no cenário automotivo global.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

GWM Haval H9 chega ao Brasil com 10 anos de garantia por R$ 310 mil

GWM Haval H9 é lançado no Brasil com garantia de 10 anos

15 minutos atrás
Bajaj amplia nacionalização e capacidade de sua fábrica no Brasil

Bajaj expande nacionalização e produção em fábrica no Brasil

1 hora atrás
Fiat Strada alcança a liderança no ranking dos mais vendidos de setembro

Fiat Strada é o carro mais vendido segundo a Fipe

2 horas atrás
Fiat Argo supera 10 mil unidades pela 1ª vez no ano

Fiat Argo atinge 10 mil unidades vendidas no ano

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo