Bajaj expande nacionalização e produção em fábrica no Brasil

A Bajaj do Brasil está ampliando sua fábrica em Manaus, e isso é uma ótima notícia para os amantes das duas rodas! Se você já pilotou uma moto da marca e sentiu a adrenalina, vai adorar saber que a produção das motos vai aumentar. A matriz na Índia já tinha sinalizado essa expansão, e agora chegou a hora.

Uma das novidades é que a Bendsteel, uma empresa que entrou na jogada para cuidar da soldagem dos chassis, vai usar tecnologia avançada vinda da Índia. Desde 2009, eles estão na Zona Franca de Manaus, e agora vão se equipar com robôs para deixar os chassis das motocicletas prontinhos, beleza? É sempre bom ver que a tecnologia é aplicada para melhorar a qualidade de nossas motos.

Além disso, a pintura dos chassis ficará a cargo da Galvasistem, que só utiliza o método KTL. Esse processo é muito legal, pois fornece proteção contra corrosão e ainda é mais amigável com o meio ambiente. Essa empresa é a única em Manaus que usa essa tecnologia, e isso é um diferencial e tanto!

A fábrica foi inaugurada em 2024, com uma meta inicial de produzir 20 mil motos por ano. No primeiro ano, a produção foi de 9.004 unidades, e entre janeiro e agosto de 2025, já bateram a marca de 19.545 motos. Impressionante, não é? Isso mostra que a demanda pelas motos Bajaj só cresce.

Com novos investimentos, a capacidade de produção vai saltar para impressionantes 200 motos por dia, o que totaliza até 48 mil motos por ano! E se você acha que isso é tudo, a fábrica também realiza montagem de motores, controle de qualidade e embalagem das motos. Atualmente, são cerca de 200 colaboradores envolvidos nesse trabalho.

O Waldyr Ferreira, o cara à frente da Bajaj no Brasil, afirmou que o crescimento deles foi além das expectativas. A empresa conquistou a confiança dos motociclistas, e isso é reflexo do que eles têm a oferecer: qualidade, design e um custo-benefício que agrada. Para quem é apaixonado por motos, isso faz toda a diferença.

Novidades a caminho

Atualmente, a linha de motos da Bajaj no Brasil inclui modelos como a Pulsar N150 e diferentes versões da Dominar. Mas as novidades não param por aí! Eles já confirmaram que a Pulsar NS400Z vai estrear no mercado brasileiro. Esse modelo promete um estilo mais esportivo e está registrada no Brasil, então fique ligado!

Essa nova Pulsar vem equipada com um motor monocilíndrico de 373 cm³, entregando 43 cv de potência e um torque considerável. Para quem já conhece a Dominar 400, sabe que o torque dela é o mesmo, mas a potência é um pouco menor. E o arrefecimento é líquido nos dois modelos, com uma transmissão manual de 6 marchas que promete uma experiência de pilotagem bem dinâmica.

Outra coisa legal é que a Pulsar NS400Z traz modos de condução selecionáveis e um quickshifter bidirecional, que facilita as trocas de marcha. E, para quem se aventura em diferentes terrenos, ela ainda tem modos como Off-Road. Se você já pegou uma estrada esburacada, sabe quantas vezes essa função pode ser útil!

A Bajaj definitivamente está investindo pesado no Brasil, aumentando suas operações e oferecendo mais opções para nós, motomaníacos. E isso só nos deixa ansiosos para pegar a estrada e aproveitar a liberdade que só uma moto pode oferecer!