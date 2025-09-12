SBT considera novela “A.Mar” como alternativa a “As Filhas da Senhora Garcia”

A novela “As Filhas da Senhora Garcia” está se aproximando de sua conclusão, com o fim previsto para outubro. Essa situação já provoca discussões nos bastidores do SBT sobre qual produção substituirá a atual atração no horário nobre de novelas mexicanas. A principal opção considerada pela emissora é a novela “A.Mar”, que foi exibida no México entre fevereiro e junho deste ano.

“A.Mar” tem como protagonistas Eva Cedeño e David Zepeda e possui características típicas das novelas mexicanas, conhecidas por seu apelo junto ao público brasileiro. Entretanto, a decisão final do SBT ainda não foi tomada, principalmente por conta de desafios relacionados à dublagem da produção.

Além de “A.Mar”, outra série que está sendo avaliada é “A História de Joana”, um remake da novela “Joana, a Virgem”, que foi transmitida pela Record em 2002.

A trama de “A.Mar” gira em torno de Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño, uma mãe solteira que enfrenta dificuldades para criar sua filha, Azul. Após a morte do pai de sua criança, Estrella retorna à sua cidade natal e encontra Fabián Bravo, um pescador viúvo que luta na Justiça para conseguir a guarda de sua filha.

Apesar de ter registrado audiência mediana no México, o SBT enxerga “A.Mar” como uma história com um enredo tradicional, que deve ressoar com os fãs de novelas mexicanas que assistem à emissora.

“As Filhas da Senhora Garcia”, que está no ar desde julho, tem alcançado uma média de 4 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope Media. Esse desempenho é um ponto acima da novela anterior, “A Caverna Encantada”.

O folhetim também conseguiu feitos notáveis para o SBT, como em momentos em que, devido à baixa audiência da novela bíblica “Paulo, o Apóstolo” da Record, a emissora chegou a conquistar a vice-liderança do horário, com picos de 6 pontos.

No dia 10 de setembro, por exemplo, a novela ultrapassou a concorrente e se tornou a mais assistida fora da Globo, um feito raro para a programação noturna do SBT nos últimos anos. Com a proximidade da troca de novelas, a expectativa é alta entre os telespectadores.