Toyota anuncia preços da Hilux para CNPJ em agosto de 2025

A Toyota está com uma novidade quente para quem é empresário ou produtor rural. Durante o mês de agosto, a marca está oferecendo condições especiais para a compra da robusta Hilux em vendas diretas. E o melhor de tudo? São seis versões disponíveis, com cabines simples e duplas, todas com capacidade de carga acima de 1 tonelada — perfeita para quem precisa de um carro que trabalhe duro.

Se você busca uma opção mais em conta, a Cabine Chassi com câmbio manual é a mais acessível, saindo por R$ 253.090 no varejo. Mas para quem tem CNPJ, o valor cai para R$ 207.533,80 — uma economia de mais de R$ 45 mil. Não dá para ignorar essa oportunidade, né?

Outra opção com preço reduzido é a STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT, que de R$ 261.990 pode ser adquirida por R$ 214.831,81. Isso representa uma economia de cerca de R$ 47 mil. E, quem já pegou uma estrada em uma Hilux sabe como essa confiança na estrada faz a diferença!

Além disso, a versão STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT está com preço cheio de R$ 269.090, mas pode ser sua por R$ 220.499,81, ou seja, R$ 48.590,19 de desconto. Já a STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT — que traz cabine dupla e mais equipamentos — custa R$ 278.790 no mercado geral, mas para empresas, o valor vai para R$ 228.697,80, com uma redução de R$ 50 mil. Muito interessante para quem precisa de um carro mais equipado para o trabalho!

Se você é fã de câmbio automático, a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT, que é a mesma configuração com transmissão automática, tem valor cheio de R$ 288.990, mas sai por R$ 236.971,80 no sistema de vendas diretas. Uma ótima diferença de R$ 52 mil. E para quem busca o topo de linha, a Hilux SR CD 2.8 4×4 AT, que é um verdadeiro sonho de consumo, é vendida a R$ 306.090 normalmente, mas está por R$ 250.993,80.

Sob o capô, todas as versões vêm com o potente motor 2.8 turbodiesel, que entrega 204 cv de potência e uns impressionantes 50,9 kgfm de torque. Você já sentiu aquele empurrão ao acelerar? Pois é, essa Hilux vai te dar isso e muito mais. A entrega desse motor foi atualizada em novembro para atender às exigências do Proconve L8, garantindo que você tenha não só potência, mas também um veículo dentro das normas de emissão.

Comparando com a concorrência, no primeiro semestre de 2025, a Chevrolet S10 vendeu 13.783 unidades, mas ficou atrás da Hilux, que liderou com 23.152 unidades. A Ford Ranger também teve um bom desempenho com 15.976 emplacamentos. A Hilux realmente se destaca por qualidade e tradição no mercado.

E se você ficou curioso sobre os preços exatos das versões da Hilux para CNPJ e produtores rurais, aqui estão os detalhes:

| Configuração | Preço Geral | Preço para CNPJ | Desconto |

|—————————————|——————|——————|———————|

| Cabine Chassi MT | R$ 253.090,00 | R$ 207.533,80 | R$ 45.556,20 |

| STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT | R$ 261.990,00 | R$ 214.831,81 | R$ 47.158,19 |

| STD CS 2.8 4×4 MT | R$ 269.090,00 | R$ 220.499,81 | R$ 48.590,19 |

| STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT | R$ 278.790,00 | R$ 228.697,80 | R$ 50.092,20 |

| STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT | R$ 288.990,00 | R$ 236.971,80 | R$ 52.018,20 |

| SR CD 2.8 4×4 AT | R$ 306.090,00 | R$ 250.993,80 | R$ 55.096,20 |

Então, se você estava pensando em trocar de carro ou adquirir um novo para a sua empresa, essa é a hora! A Hilux vem com tudo para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou no campo. Aprecie a potência, segurança e conforto que só uma Toyota pode oferecer.