Horóscopo de Gêmeos: previsões para 5 de agosto de 2025

Previsão Astrológica para Gêmeos e Entendendo os Signos do Zodíaco

Nesta terça-feira, dia 5, o ambiente astrológico apresenta um movimento significativo, resultando em diversos desafios para todos os signos do zodíaco. A influência astral destaca a importância de estar atento às responsabilidades e à necessidade de um envolvimento direto nas atividades.

Signo de Gêmeos: Nascidos Entre 21 de Maio e 20 de Junho

Para os nativos de Gêmeos, é essencial evitar a delegação de responsabilidades em excesso. Se for necessário passar alguma tarefa a outra pessoa, é recomendado monitorar de perto o andamento do trabalho. Este é o momento para que os geminianos assumam um papel ativo e protagonista em suas ações.

Descobrindo o Ascendente

Embora muitas pessoas conheçam seu signo solar, que é determinado pela data de nascimento, nem todos sabem como descobrir o ascendente. O signo solar muda a cada 28 dias, enquanto o ascendente muda a cada duas horas. Para calcular o ascendente, é imprescindível saber o horário exato do nascimento. Enquanto isso, uma consulta com um astrólogo pode oferecer uma interpretação mais completa do mapa astral.

Passo a Passo para Calcular o Ascendente

Para encontrar o ascendente, que se altera a cada duas horas após o nascer do sol, é importante ter a hora de nascimento precisa. O cálculo pode ser feito por meio de ferramentas online ou guias específicos sobre astrologia.

Polaridade dos Signos

Na astrologia, o Zodíaco é composto por 12 signos, que se dividem em duas polaridades: masculina e feminina. Cada grupo possui características distintas que influenciam o comportamento e a energia dos signos envolvidos.

Essas polaridades são opostas, mas se complementam, semelhantemente ao conceito de Yin e Yang, que busca um equilíbrio universal.

Classificação das Polaridades

Os signos são organizados em uma sequência intercalada entre polaridades masculina e feminina:

Signos de Polaridade Masculina: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Signos de Polaridade Feminina: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Comportamento e Características das Polaridades

Os indivíduos com Sol em signos de polaridade masculina tendem a ser mais expansivos e dinâmicos. Por outro lado, aqueles com Sol em signos de polaridade feminina geralmente são mais introspectivos, refletindo profundamente seus sentimentos. Eles costumam se mostrar mais reservados e contemplativos em suas interações.

Essas considerações sobre a astrologia ajudam a compreender melhor as influências que os signos podem ter na personalidade e nas relações interpessoais. Assim, com esse entendimento dos signos e suas polaridades, é possível navegar melhor pelos desafios diários e fortalecer a autoconfiança.