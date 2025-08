Toyota corta preço do Corolla Cross XRE em R$ 14 mil para PcD

O Toyota Corolla Cross XRE está com uma promoção bem interessante para pessoas com deficiência (PcD). Se você conhece alguém que tem direito, vai gostar de saber que ele pode ser adquirido com isenção de impostos e ainda contar com um desconto que faz a diferença no bolso.

Na configuração 2.0 XRE com câmbio CVT, o preço normal é de R$ 191.190,00. Mas, para o público PcD, o valor despenca para R$ 176.570,00, ou seja, uma economia de R$ 14.620,00! Isso foi confirmado por pessoal de concessionárias, mas é sempre bom ficar atento, pois os preços podem variar dependendo da região.

Para aproveitar essa vantagem, é necessário apresentar exames médicos que comprovem a deficiência e um laudo assinado por um médico credenciado pelo Detran. Aí, é só passar por uma avaliação em uma clínica autorizada. Com isso, você recebe o laudo que vai facilitar o processo para a isenção.

Depois, é só ir até uma concessionária Toyota, preencher os papéis e esperar a análise. Quando tudo estiver aprovado, o Corolla Cross XRE será entregue conforme a disponibilidade da fábrica e o cronograma de produção.

Mas vamos falar um pouco do que esse carro oferece. Sob o capô, ele vem equipado com um motor 2.0 Dual VVT-ie DOHC, que garante até 175 cv quando abastecido com etanol. Com gasolina, são 167 cv. O torque é bem robusto, oferecendo 21,3 kgfm a 4.400 rpm. E a transmissão automática CVT simula 10 marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente.

Agora, para aqueles que se preocupam com a economia, saiba que com etanol ele faz em média 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Com gasolina, os números melhoram: 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Notou como a diferença é considerável? Esses detalhes fazem a diferença para quem roda muito.

E não podemos esquecer dos números de venda. De janeiro a junho de 2025, o Jeep Compass vendeu 27.533 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross superou as expectativas, chegando a 30.091 emplacamentos e se consolidando como o líder no segmento de SUVs médios. O Caoa Chery Tiggo 7 ficou atrás, com 14.184 unidades vendidas.

Se você é um apaixonado por carros, vale a pena conferir essa oportunidade do Corolla Cross. É um SUV que combina conforto, potência e economia, tudo isso agora com um preço bem mais acessível para quem precisa.