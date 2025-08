Tiggo 8 Pro tem desconto de R$ 10 mil e custa menos que Creta

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro é um SUV que passou por uma reestilização em 2024, mas ao que tudo indica, ainda não deslanchou nas vendas. Até julho de 2025, o modelo emplacou 8.907 unidades, bem abaixo do rival Jeep Commander, que vendeu 16.745 unidades. Apesar disso, o Tiggo 8 Pro se destaca pelo design moderno e uma lista de equipamentos que chama a atenção.

Para dar um empurrãozinho nas vendas, a Caoa Chery lançou um desconto tentador de R$ 10 mil no modelo Max Drive. Assim, o SUV passou de R$ 199.990 para R$ 189.990. Mas é bom correr, pois essa promoção é por tempo limitado e válida nas mais de 180 concessionárias no Brasil.

Em termos de desempenho, o Tiggo 8 Pro vem equipado com um motor 1.6 turbo que entrega até 187 cavalos de potência. A transmissão automática de dupla embreagem tem sete marchas, oferecendo uma experiência de condução suave e direta. Ele pode atingir uma velocidade máxima de 180 km/h, ideal para quem gosta de uma estradinha.

Outro ponto a favor é o interior, que conta com um painel digital de 24,6 polegadas conectado ao Android Auto e Apple CarPlay. Para quem curte tecnologia, esse recurso é uma mão na roda, assim como as diversas opções de conectividade, incluindo entradas USB e até carregador por indução.

Falando em espaço, a capacidade do porta-malas é bem flexível. Com os sete lugares, você tem 193 litros disponíveis. Mas se precisar de mais volume, é só rebater a terceira fileira que o espaço salta para 889 litros, e com apenas dois bancos, chega a incríveis 1.930 litros! Isso é ótimo para quem viaja com toda a família e precisa de espaço para a bagagem.

Além disso, o Tiggo 8 Pro possui um visual que mistura sofisticação com um toque esportivo. Mais do que um carro, ele é um convite à aventura, perfeito para quem gosta de sair para explorar a estrada ou simplesmente levar a galera para um passeio no final de semana. Se você curte SUVs, a experiência ao volante do Tiggo 8 Pro pode ser bastante interessante.