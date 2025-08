Segunda temporada de Sandman já cancelada e com baixa audiência

A segunda temporada da série “Sandman”, disponível na Netflix, teve uma queda na audiência em comparação com a primeira. Esse declínio pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo o intervalo de quase três anos entre as temporadas, que diminuiu o interesse do público. Para tentar manter a atenção dos espectadores, a plataforma decidiu lançar a nova temporada em duas partes. A primeira parte, com os episódios de 1 a 6, foi disponibilizada em 3 de julho, enquanto a segunda parte, dos episódios 7 a 11, chegou em 24 de julho. Um episódio bônus foi lançado em 31 de julho.

Allan Heinberg, o showrunner da série, comentou sobre o cancelamento do programa, afirmando que “Sandman” foi projetado para contar a história de Sonho e que, ao revisar o material, ficou claro que não haveria conteúdo suficiente para mais de duas temporadas. O anúncio do fim da série ocorreu no início de 2025. A longa espera entre as temporadas é uma queixa comum entre os espectadores, que muitas vezes buscam novas opções nas plataformas de streaming durante esses períodos.

O cancelamento de “Sandman” também foi influenciado por várias controvérsias envolvendo Neil Gaiman, o autor da obra original. Gaiman enfrenta acusações sérias, incluindo alegações de estupro e tráfico humano. Scarlett Pavlovich, uma das primeiras mulheres a denunciá-lo por abuso sexual, entrou com um processo por tráfico de pessoas contra ele. Nos documentos do caso, que vieram à tona em fevereiro deste ano, Amanda Palmer, ex-esposa de Gaiman e vocalista da banda The Dresden Dolls, também é mencionada, indicando que ela teria conhecimento das ações do autor relacionadas a mulheres que visitavam a casa do casal.

A denúncia de Pavlovich destaca que ela conheceu Palmer antes de ser apresentada a Gaiman, e que foi explorada financeiramente durante o tempo em que trabalhou como babá do filho do escritor, entre 2020 e 2021.

Além das alegações de Pavlovich, o podcast britânico Tortoise Media divulgou relatos de outras mulheres que também acusam Gaiman de agressão sexual em julho de 2024. A revista Vulture publicou uma reportagem detalhada sobre o caso, que foi capa da New York Magazine, contando com as histórias de várias mulheres que se dizem vítimas do autor, aprofundando ainda mais as graves acusações contra ele.