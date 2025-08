Aprenda a usar o recurso do Google que remove elementos indesejados nas fotos

O Google Fotos trouxe uma novidade bacana: a possibilidade de remover objetos indesejados das suas imagens de forma super fácil e automatizada. O recurso, que ficou conhecido como “Borracha Mágica”, utiliza inteligência artificial para ajudar na edição de fotos, tanto em celulares Android quanto iOS. Com apenas alguns cliques, dá para eliminar aqueles elementos que atrapalham a sua composição fotográfica.

Facilidades e acessibilidade do “Magic Eraser”

A “Borracha Mágica” é um recurso que faz muita diferença na hora de editar suas fotos. Lançado recentemente, ele se destaca por ser acessível e permitir que dispositivos mais simples realizem edições avançadas, sem precisar de programas pesados. É uma mão na roda para quem busca praticidade na hora de deixar as fotos mais bonitas.

Para usar a ferramenta, é bem simples: basta abrir o aplicativo, escolher a imagem que você quer editar e selecionar a Borracha Mágica no menu de edição. O processo é intuitivo, perfeito até para quem está começando na edição. É só desenhar sobre o objeto que você deseja remover e pronto! Importante lembrar que para acessar essa função, seu aparelho precisa ter, pelo menos, 4 GB de RAM.

Integração da IA

A inteligência artificial por trás do Google Fotos faz sugestões automáticas de remoção de objetos. Assim, ela identifica e elimina o que pode prejudicar a qualidade da imagem. A parte mais legal é que, ao retirar alguma coisa, a IA preenche o espaço deixado de maneira inteligente, usando partes do fundo, o que mantém a harmonia visual da foto. Isso é especialmente útil em ambientes movimentados, onde as distrações estão por toda parte e é difícil conseguir uma imagem perfeita.

Benefícios do uso da ferramenta

Usar a Borracha Mágica para remover objetos indesejados traz uma série de benefícios. Principalmente, transforma suas fotos em imagens mais limpas e focadas, tudo isso sem complicação. Se você não tem habilidades técnicas avançadas, não se preocupe: consegue resultados de qualidade profissional de forma rápida e simples. E para quem sente que as funções nativas do aparelho não são suficientes, essa ferramenta é uma excelente alternativa.

Então, se você está em busca de tornar suas fotos ainda mais legais, essa ferramenta do Google Fotos pode ser exatamente o que você precisa.