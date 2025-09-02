Tesla registra oitavo mês de queda nas vendas na Europa

A Tesla está encarando um ano complicado na Europa, com quedas significativas nas vendas em vários países. E olha, o principal vilão dessa história é a crescente concorrência agressiva dos fabricantes chineses, como a BYD. Desde que lançaram o Model Y em 2020, a Tesla não trouxe muitos novos produtos para agitar o mercado.

Agora, falando sobre números, em agosto a coisa ficou um pouco mais feia. A França viu uma queda de 47,3% nas vendas da Tesla, enquanto o mercado geral registrou um crescimento de 2,2%. E a Suécia? Ah, lá o impacto foi ainda maior, com um tombo de 84%, mesmo que as vendas de carros elétricos estejam estáveis. Na Holanda, a Tesla desabou 50% e na Dinamarca, 42%. Na Itália, a diminuição foi de 4,4%.

Mas nem tudo é pessimismo! Alguns mercados, como a Noruega, a Espanha e Portugal, tiveram uma ligeira recuperação, com vendas subindo 21,3%, 161% e 28,7%, respectivamente. É sempre bom lembrar que, às vezes, um apoio do governo com subsídios pode fazer toda a diferença nas vendas.

A BYD, por sua vez, superou as expectativas e cresceu numa velocidade impressionante. Na Noruega, as vendas dispararam 218%, enquanto na Espanha, os números dispararam mais de 400% em agosto. A BYD já vendeu 14.181 carros na Espanha desde o início do ano, um crescimento explosivo de 675%. Enquanto isso, a Tesla vendeu 9.303 unidades, só um aumento modesto de 11,6%.

Os especialistas estão de olho nessa disputa cada vez mais acirrada. O analista Matthias Schmidt comentou que a participação da Tesla nesse mercado competido caiu de 2,5% em 2024 para apenas 1,7% neste ano. E ele não poupa palavras: acredita que Elon Musk está um pouco “desconectado da realidade” ao não reconhecer esses desafios.

Outra questão que está afetando as vendas é a política de preços. Em 2023, a Tesla aplicou cortes agressivos de preços, o que acabou derrubando o valor de revenda dos modelos usados. No Reino Unido, por exemplo, as vendas de Teslas de segunda mão subiram 270%, enquanto o preço médio do Model Y despencou 41% em dois anos.

E não podemos esquecer do impacto da imagem de Elon Musk. Suas opiniões polêmicas e decisões controversas têm dividido a resposta dos consumidores. Pesquisas mostram que mais da metade das pessoas interessadas em veículos elétricos estão adiando a compra de um Tesla, influenciados pela postura de Musk. Afinal, não é só o carro que conta; a marca também é construída por sua liderança.