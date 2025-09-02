Mundo Automotivo

Kia Stonic 2026 é reestilizado; veja novidades no Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 minutos atrás
2 minutos lidos
Novo Kia Stonic 2026 ganha reestilização profunda
Crédito da imagem: Kia

O Kia Stonic 2026 acaba de dar as caras e promete competir com garra no mercado de SUVs compactos. Embora tenha sido meio esquecido por aqui, o modelo europeu trouxe uma repaginada que pode ser o que precisávamos. A grande estreia vai rolar no Salão de Munique, e o que vem por aí é um Stonic cheio de estilo, tecnologia e melhorias no desempenho.

A nova cara do carro segue a linguagem “Opposites United”, que é uma bela forma de dizer que eles buscaram um design mais ousado. Os faróis agora são full LED e têm um efeito bem legal em formato de L. A grade que conecta as luzes está menor e, de quebra, o para-choque foi totalmente redesenhado. Na traseira, as lanternas descem pelas laterais, lembrando o visual do também novíssimo Kia EV5. E para deixar a estética ainda mais interessante, temos novas rodas de 16 e 17 polegadas e duas cores bem atraentes: Verde Aventureiro e Azul Iate.

Ao entrar no novo Stonic, é possível perceber que o interior ficou bem mais moderno. Agora, ele vem com duas telas panorâmicas de 12,3 polegadas, um console central atualizado e um volante renovado. Ah, e se você gosta de tecnologia, vai amar saber que ele tem carregamento sem fio para celulares e portas USB-C. A iluminação ambiente dá aquele toque especial, enquanto o aplicativo Kia Connect traz funcionalidades super práticas, como a chave digital.

Debruçando sobre a mecânica do carro, o Stonic mantém seu motor 1.0 turbo de três cilindros. Mas agora, ele vem em duas opções: 100 cv na versão convencional e 115 cv na configuração híbrida leve de 48V. Essa versão híbrida traz uma ajuda extra ao motor a combustão, o que pode ser bem útil para quem pensa em economia no consumo e emissões. Você ainda pode escolher entre câmbio manual de seis marchas ou um automático de dupla embreagem com sete velocidades — bem versátil, não é?

E não podemos esquecer dos upgrades em segurança e conforto: o novo modelo conta com um pacote robusto de assistentes de condução, incluindo uma condução semiautônoma de nível 2, bem parecido com o que temos em modelos maiores como o Sportage. Além disso, tem freio de estacionamento eletrônico e novos acabamentos internos, que embelezam ainda mais o interior.

O Kia Stonic 2026 começará a ser vendido na Europa ainda neste ano, e a expectativa é que chegue ao Brasil em breve. Por aqui, seguimos com a linha 2024/2025, que está disponível apenas na versão C.253, e que sai por R$ 154.990. A nova geração promete dar trabalho a rivais como Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian, então vale a pena ficar de olho nas novidades que vêm por aí.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 8 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tesla enfrenta oitavo mês seguido de queda nas vendas na Europa

Tesla registra oitavo mês de queda nas vendas na Europa

37 minutos atrás
Novo Smart #2 chega ao mercado chinês no final de 2026

Smart #2 será lançado no mercado chinês em 2026

50 minutos atrás
BYD Seal 06 DM-i Wagon estreia na Europa durante o Salão de Munique 2025

BYD Seal 06 DM-i Wagon chega à Europa no Salão de Munique

1 hora atrás
Novo Audi TT? Vaza imagem do inédito conceito esportivo elétrico

Imagem do novo conceito esportivo elétrico da Audi TT é revelada

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo