Kia Stonic 2026 é reestilizado; veja novidades no Fipe Carros

O Kia Stonic 2026 acaba de dar as caras e promete competir com garra no mercado de SUVs compactos. Embora tenha sido meio esquecido por aqui, o modelo europeu trouxe uma repaginada que pode ser o que precisávamos. A grande estreia vai rolar no Salão de Munique, e o que vem por aí é um Stonic cheio de estilo, tecnologia e melhorias no desempenho.

A nova cara do carro segue a linguagem “Opposites United”, que é uma bela forma de dizer que eles buscaram um design mais ousado. Os faróis agora são full LED e têm um efeito bem legal em formato de L. A grade que conecta as luzes está menor e, de quebra, o para-choque foi totalmente redesenhado. Na traseira, as lanternas descem pelas laterais, lembrando o visual do também novíssimo Kia EV5. E para deixar a estética ainda mais interessante, temos novas rodas de 16 e 17 polegadas e duas cores bem atraentes: Verde Aventureiro e Azul Iate.

Ao entrar no novo Stonic, é possível perceber que o interior ficou bem mais moderno. Agora, ele vem com duas telas panorâmicas de 12,3 polegadas, um console central atualizado e um volante renovado. Ah, e se você gosta de tecnologia, vai amar saber que ele tem carregamento sem fio para celulares e portas USB-C. A iluminação ambiente dá aquele toque especial, enquanto o aplicativo Kia Connect traz funcionalidades super práticas, como a chave digital.

Debruçando sobre a mecânica do carro, o Stonic mantém seu motor 1.0 turbo de três cilindros. Mas agora, ele vem em duas opções: 100 cv na versão convencional e 115 cv na configuração híbrida leve de 48V. Essa versão híbrida traz uma ajuda extra ao motor a combustão, o que pode ser bem útil para quem pensa em economia no consumo e emissões. Você ainda pode escolher entre câmbio manual de seis marchas ou um automático de dupla embreagem com sete velocidades — bem versátil, não é?

E não podemos esquecer dos upgrades em segurança e conforto: o novo modelo conta com um pacote robusto de assistentes de condução, incluindo uma condução semiautônoma de nível 2, bem parecido com o que temos em modelos maiores como o Sportage. Além disso, tem freio de estacionamento eletrônico e novos acabamentos internos, que embelezam ainda mais o interior.

O Kia Stonic 2026 começará a ser vendido na Europa ainda neste ano, e a expectativa é que chegue ao Brasil em breve. Por aqui, seguimos com a linha 2024/2025, que está disponível apenas na versão C.253, e que sai por R$ 154.990. A nova geração promete dar trabalho a rivais como Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian, então vale a pena ficar de olho nas novidades que vêm por aí.