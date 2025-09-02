Smart #2 será lançado no mercado chinês em 2026

A Smart está prestes a escrever um novo capítulo da sua história com o lançamento do Smart #2. Esse hatch elétrico compacto de dois lugares promete recuperar a essência do famoso ForTwo, agora com um toque mais moderno e cheio de tecnologia. A grande estreia está marcada para a China no final de 2026, e logo depois ele deve desembarcar na Europa e em outros mercados.

A marca, que nasceu em 1998 pela mão da Mercedes-Benz, conquistou seu espaço com o icônico ForTwo, que teve mais de 2 milhões de unidades vendidas. Desde a joint venture com a Geely em 2020, a Smart começou a crescer e seus modelos ficaram maiores, como os atuais #1, #3 e #5. Mas agora, o #2 vem para trazer de volta a ideia de um carro ultracompacto, mas com a tecnologia de ponta que a gente gosta.

O design do Smart #2 está nas mãos da equipe da Mercedes-Benz, enquanto a Geely fica responsável pela parte tecnológica. Esse novo modelo vai usar uma plataforma totalmente elétrica, que também dá vida a outros carros da marca chinesa. Criar um carro tão pequeno e eficiente tem suas complicações, mas, segundo a Smart, o projeto já está na etapa final de design.

Falando em estilo, o #2 vai ter linhas mais robustas do que o ForTwo da terceira geração. O capô será mais alongado, as colunas traseiras ficarão inclinadas, e um spoiler no teto promete dar um visual mais esportivo. E mesmo com essa nova cara, o tamanho deve ser bem próximo do clássico ForTwo, mantendo a praticidade e a facilidade de manobra que a galera adora. O interior ainda não foi revelado, mas a expectativa é de que siga a tendência minimalista e tecnológica dos modelos atuais.

A Smart está confiante de que o lançamento do #2 vai dar um gás nas vendas mundiais. Nos primeiros sete meses de 2025, apenas 16.871 unidades foram entregues na China, e a marca espera que esse novo compacto ajude a recuperar um pouco do prestígio que foi se perdendo. Ele vai competir no disputado segmento dos elétricos urbanos premium.

Com o Smart #2, a ideia é criar uma linha completa de veículos elétricos, acompanhando os modelos #1, #3 e #5. Essa estratégia faz parte de um plano maior para expandir a presença da marca e consolidá-la como referência em mobilidade elétrica nas grandes cidades.

Para o CEO da Smart, Tong Xiangbei, esse modelo é um marco importante. Ele vê o Smart #2 não apenas como um sucessor do ForTwo, mas como uma atualização do conceito original, adaptado para um mundo elétrico e conectado. A intenção é redefinir o papel da Smart no mercado e reacender a conexão com quem sempre viu a marca como uma solução prática, estilosa e inovadora para a vida urbana.