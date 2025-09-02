Mundo Automotivo

Smart #2 será lançado no mercado chinês em 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Novo Smart #2 chega ao mercado chinês no final de 2026
Crédito da imagem: Smart

A Smart está prestes a escrever um novo capítulo da sua história com o lançamento do Smart #2. Esse hatch elétrico compacto de dois lugares promete recuperar a essência do famoso ForTwo, agora com um toque mais moderno e cheio de tecnologia. A grande estreia está marcada para a China no final de 2026, e logo depois ele deve desembarcar na Europa e em outros mercados.

A marca, que nasceu em 1998 pela mão da Mercedes-Benz, conquistou seu espaço com o icônico ForTwo, que teve mais de 2 milhões de unidades vendidas. Desde a joint venture com a Geely em 2020, a Smart começou a crescer e seus modelos ficaram maiores, como os atuais #1, #3 e #5. Mas agora, o #2 vem para trazer de volta a ideia de um carro ultracompacto, mas com a tecnologia de ponta que a gente gosta.

O design do Smart #2 está nas mãos da equipe da Mercedes-Benz, enquanto a Geely fica responsável pela parte tecnológica. Esse novo modelo vai usar uma plataforma totalmente elétrica, que também dá vida a outros carros da marca chinesa. Criar um carro tão pequeno e eficiente tem suas complicações, mas, segundo a Smart, o projeto já está na etapa final de design.

Falando em estilo, o #2 vai ter linhas mais robustas do que o ForTwo da terceira geração. O capô será mais alongado, as colunas traseiras ficarão inclinadas, e um spoiler no teto promete dar um visual mais esportivo. E mesmo com essa nova cara, o tamanho deve ser bem próximo do clássico ForTwo, mantendo a praticidade e a facilidade de manobra que a galera adora. O interior ainda não foi revelado, mas a expectativa é de que siga a tendência minimalista e tecnológica dos modelos atuais.

A Smart está confiante de que o lançamento do #2 vai dar um gás nas vendas mundiais. Nos primeiros sete meses de 2025, apenas 16.871 unidades foram entregues na China, e a marca espera que esse novo compacto ajude a recuperar um pouco do prestígio que foi se perdendo. Ele vai competir no disputado segmento dos elétricos urbanos premium.

Com o Smart #2, a ideia é criar uma linha completa de veículos elétricos, acompanhando os modelos #1, #3 e #5. Essa estratégia faz parte de um plano maior para expandir a presença da marca e consolidá-la como referência em mobilidade elétrica nas grandes cidades.

Para o CEO da Smart, Tong Xiangbei, esse modelo é um marco importante. Ele vê o Smart #2 não apenas como um sucessor do ForTwo, mas como uma atualização do conceito original, adaptado para um mundo elétrico e conectado. A intenção é redefinir o papel da Smart no mercado e reacender a conexão com quem sempre viu a marca como uma solução prática, estilosa e inovadora para a vida urbana.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novo Kia Stonic 2026 ganha reestilização profunda

Kia Stonic 2026 é reestilizado; veja novidades no Fipe Carros

31 minutos atrás
Tesla enfrenta oitavo mês seguido de queda nas vendas na Europa

Tesla registra oitavo mês de queda nas vendas na Europa

60 minutos atrás
BYD Seal 06 DM-i Wagon estreia na Europa durante o Salão de Munique 2025

BYD Seal 06 DM-i Wagon chega à Europa no Salão de Munique

2 horas atrás
Novo Audi TT? Vaza imagem do inédito conceito esportivo elétrico

Imagem do novo conceito esportivo elétrico da Audi TT é revelada

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo