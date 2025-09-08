Tesla registra menor participação no mercado dos EUA desde 2017

A Tesla, que foi uma das pioneiras quando o assunto é carro elétrico, está passando por uns perrengues lá nos Estados Unidos. Em agosto, a participação dela no mercado despencou e é a menor desde 2017. Enquanto isso, os consumidores estão de olho em outras opções, porque o mercado de elétricos está bombando e cada vez mais competitivo.

De acordo com dados da Cox Automotive, a fatia da Tesla nas vendas de carros elétricos nos EUA caiu para 38%. É a primeira vez que isso acontece desde outubro de 2017! As vendas da marca até tiveram um pequeno crescimento de 3,1% em agosto, mas o mercado como um todo cresceu 14%. Isso mostra que a Tesla realmente está perdendo fôlego.

E não é só a Tesla que está se mexendo. Concorrentes como a Hyundai, Kia, Toyota e Honda estão aumentando seus incentivos e promoções. Com tudo isso, essas marcas conseguiram elevar suas vendas de elétricos em até 120% em julho. Isso pressiona a Tesla, que ainda depende bastante do Model 3 e do Model Y para fazer volume nas vendas.

Agora, se você estava ansioso para ver o último lançamento da Tesla, a picape Cybertruck chegou em 2023, mas não teve a mesma aceitação que o Model 3 ou o SUV Model Y. A atualização recente do Model Y trouxe algumas mudanças, mas não foram suficientes para reverter a tendência de queda nas vendas, que já dura dois anos.

Enquanto isso, a Tesla tem investido em projetos futuristas, com ideias de robotaxis e robôs humanoides. Mas, por conta disso, os modelos elétricos mais acessíveis estão ficando para depois. Para piorar, parte do valor trilionário da empresa está amarrado nessas apostas arriscadas.

Especialistas estão de olho nessa situação e alertam que a falta de novidades na linha de produtos pode afetar a dominância da Tesla no mercado. Para se ter uma ideia, Stephanie Valdez Streaty, diretora de insights da Cox, comentou que um carro que não traz inovações vai perdendo seu espaço. E a competição só tende a esquentar nos próximos meses, então é bom ficar ligado no que vem por aí!