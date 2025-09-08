Tesla atinge menor participação de mercado nos EUA desde 2017

A Tesla, que sempre foi a referência em carros elétricos, está passando por um momento complicado nos Estados Unidos. Em agosto, a participação da marca no mercado de elétricos caiu para o nível mais baixo desde 2017. A razão? Cada vez mais consumidores estão buscando alternativas em um mercado que não para de crescer e se diversificar. A montadora fundada por Elon Musk, que antes dominava com autoridade, agora está sentindo o peso da concorrência forte.

De acordo com a Cox Automotive, a fatia da Tesla nas vendas de veículos elétricos caiu para 38% em agosto, um balde de água fria, já que esse foi o primeiro mês que passou abaixo de 40% desde outubro de 2017. Para quem acompanha o mercado, isso é um sinal claro de que, mesmo com uma leve alta de 3,1% nas vendas, o crescimento do mercado em geral foi de impressionantes 14%. Ou seja, a Tesla não está apenas perdendo espaço; ela está sendo superada.

Enquanto isso, marcas como Hyundai, Kia, Toyota e Honda estão dando show com promoções e incentivos que, segundo as vendas, aumentaram em até 120% em julho. Isso realmente pressiona a Tesla, que ainda depende muito do sucesso do Model 3 e do SUV Model Y, seus carros mais vendidos.

E por falar em novidades, o último grande lançamento da Tesla foi a picape Cybertruck, em 2023. Porém, ela não conseguiu a mesma recepção calorosa que o Model 3 ou o Model Y. Mesmo com uma atualização recente do Model Y, as reações não foram as esperadas, levando a montadora a registrar um segundo ano consecutivo de queda nas vendas.

Enquanto isso, a Tesla continua investindo em projetos audaciosos, como os robotaxis e robôs humanoides. Mas isso acaba afastando os olhos dela do que poderia oferecer modelos elétricos mais acessíveis. Considerando que muito do valor da empresa está ligado a essas apostas futuristas e ao salário astronômico de Musk, o futuro parece ter seus riscos.

Especialistas estão preocupados com essa falta de novos produtos. “Quando você é uma montadora e não traz novidades, sua participação de mercado começa a murchar”, afirma Stephanie Valdez Streaty, diretora da Cox. A previsão é de que a competição no mercado de elétricos deve se intensificar ainda mais nos próximos meses. Afinal, quem já pegou um tráfego intenso sabe como a dinâmica de um carro eficiente faz toda a diferença na economia de combustível e no desempenho!