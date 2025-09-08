VW T-Cross Extreme 2026 tem desconto de R$ 17 mil

O Volkswagen T-Cross está com uma super oferta que vai animar os apaixonados por SUVs! A versão Extreme 2026, que é a topo de linha, está com um desconto incrível de até R$ 17.000. Então, se você estava de olho nesse modelo, essa é a hora!

Para aproveitar esse desconto, basta dar um carro usado na troca. Assim, o preço do T-Cross Extreme cai de R$ 196.990 para R$ 179.990. É um valor bem próximo da versão Comfortline com motor 1.0, que sai por R$ 175.990. Ou seja, dá para pegar um carrão por um preço bastante competitivo.

Agora, se a ideia é financiar, a Volkswagen também preparou umas condições interessantes. Você pode dar uma entrada de R$ 118.194, dividindo o restante em 30 parcelas de R$ 2.735,58, e o melhor: com taxa de juros de 0%! Mas atenção: tem custos adicionais, como o IOF e a taxa de cadastro, que mudam o total financiado para algo em torno de R$ 200.261,51.

### Equipamentos da Versão Extreme

Quando falamos da versão Extreme 250 TSI, a lista de itens de série é de deixar qualquer um empolgado. O carro vem com ar-condicionado automático digital, câmera de ré e uma grade iluminada, muito bacana para dar aquele charme extra.

Tem também carregador de celular por indução, retrovisores que se rebatem eletricamente, painel digital de 10,25” e uma central multimídia VW Play com tela de 10,1”. Sem falar nas rodas de liga-leve de 17” e nos faróis e lanternas em LED, que são um show à parte.

E se você gosta de tecnologia, pode adicionar o pacote ADAS. Com ele, você ganha assistente de manutenção de faixa e monitor de ponto cego. Para quem não resiste a um estufadão no teto, existe a opção do teto solar panorâmico!

### Motorização

Sob o capô, o T-Cross Extreme conta com o motor 1.4 250 TSI flex, que entrega nada menos que 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Caso você escolha as outras versões, o modelo conta com o motor 1.0 200 TSI, que entrega 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina.

Para quem é fã de dirigir, a tração é dianteira, e o câmbio automático de seis marchas garante uma experiência suave nas estradas e nas ruas da cidade. E quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como um câmbio ágil pode salvar o dia, não é?

Se você está pensando em um SUV que oferece tanto em design quanto em tecnologia, essa pode ser a chance de levar o T-Cross para casa com um preço super atrativo.