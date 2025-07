Tesla Model 3 recebe atualização com 40 km a mais de autonomia

A Tesla deu um bom upgrade nos modelos Model 3 e Model Y na China, e tudo indica que os fãs de carros vão adorar as novidades. O foco da marca foi na autonomia e no desempenho, especialmente na versão Long Range AWD, que agora está mais forte do que nunca.

No Model 3 Long Range AWD, a autonomia pulou para impressionantes 753 km, segundo o ciclo CLTC, ou seja, são 40 km a mais do que antes! Agora, se você é fã de aceleração, vai ficar ainda mais animado: a marca de 0 a 100 km/h foi reduzida de 4,4 para 3,8 segundos, isso graças à inclusão do modo Aceleração Esportiva, que antes era opcional. Para quem gosta de sentir o ronco do motor — ou, no caso, a suavidade do elétrico — isso faz toda a diferença.

Com essas mudanças, o preço do Model 3 Long Range AWD subiu para 285.500 yuan (cerca de R$ 39.900). Mas a boa notícia é que o tempo de espera para entrega diminuiu: agora, você pode receber o seu carro em 1 a 3 semanas. Melhor que esperar semanas a fio, né?

Outras versões do Model 3 também estão disponíveis: o RWD custa 235.500 yuan e oferece uma autonomia de 634 km. Já o Performance AWD sai por 339.500 yuan, mas a espera para este modelo é um pouco maior, entre 8 a 10 semanas. E se você está de olho nas novidades de pilotagem autônoma, a Tesla tem investido em modificações no Model Y para os seus serviços de robotaxi.

Falando no Model Y, a versão Long Range AWD também ganhou 40 km a mais, agora totalizando 750 km de autonomia. O preço se manteve em 313.500 yuan (cerca de R$ 43.710), com entrega também rápida, entre 1 a 3 semanas. Já as outras versões do Model Y, como a RWD, continuam com preços estáveis.

Nos bastidores, já estão circulando rumores de que a Tesla pode lançar uma versão de 7 lugares do Model Y, visando famílias e se colocando como uma opção mais competitiva no mercado chinês.

E neste cenário de forte disputa, não dá para esquecer que a Xiaomi lançou o SUV elétrico YU7, o qual fez sucesso instantâneo com 200 mil reservas em apenas três minutos! Isso causou uma fila de espera de até 60 semanas para quem quer levar um para casa, uma ótima oportunidade para a Tesla brilhar com a entrega mais ágil.

No mundo automotivo, cada atualização conta, e mais autonomia ou um desempenho mais robusto só deixa a experiência de dirigir ainda mais empolgante.