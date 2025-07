Erie Insurance restaura pagamento online e isenta taxas atrasadas

Erie Insurance Retoma Pagamentos Online Após Incidente de Segurança

Depois de quase três semanas de interrupções em seu serviço, a Erie Insurance anunciou que os clientes já podem realizar pagamentos de contas online novamente. Essa retomada ocorre após um incidente de segurança que afetou a rede da empresa.

Durante o período em que o sistema ficou fora do ar, a companhia garantiu que não aplicará penalidades a clientes que não puderam efetuar pagamentos. Segundo Matthew Cummings, porta-voz da Erie Insurance, a empresa disponibilizou suporte no gerenciamento de sinistros e atendimento ao cliente enquanto o sistema estava em manutenção.

A funcionalidade completa da conta online deve ser restabelecida em breve. Cummings destacou que reiniciar um sistema tão grande e complexo envolve um processo cuidadoso, diferente de simplesmente ligar um interruptor. Ele explicou que as ações tomadas em 7 de junho, que interromperam os serviços como medida de segurança, também trouxeram desafios operacionais.

Para garantir a segurança dos dados e a continuidade dos serviços, a empresa está trabalhando com especialistas em cibersegurança. Cummings informou que, até agora, não encontraram evidências de ransomware ou atividades ameaçadoras contínuas.

Uma mensagem no site da Erie Insurance atualiza os clientes sobre o progresso da normalização das operações. A empresa está ciente de que muitos clientes não conseguiram fazer pagamentos eletrônicos durante a interrupção e, por isso, se comprometeu a auxiliar aqueles que enfrentaram dificuldades nesse período.

Vale ressaltar que a Erie Insurance opera em 12 estados e em Washington D.C., com cerca de 7 milhões de apólices em vigor. No entanto, a preocupação com a proteção de dados dos clientes levou à apresentação de oito ações judiciais coletivas federais contra a empresa em junho. Cummings afirmou que a empresa discute veementemente as alegações feitas nessas ações e se defende rigorosamente.

Com a retomada gradual dos serviços, a Erie Insurance reafirma seu compromisso em atender seus clientes e manter a integridade de suas operações.