Renault muda contabilidade sobre participação na Nissan

O Grupo Renault está fazendo uma mudança importante na forma como contabiliza sua participação na Nissan. A partir de 30 de junho de 2025, essa participação vai deixar de ser registrada por equivalência patrimonial e será considerada como um ativo financeiro, baseado no valor das ações da montadora japonesa.

Essa decisão está diretamente ligada à revisão dos direitos que a Renault tem sobre sua parte na Nissan. E isso vem com um impacto significativo: a empresa estima uma perda contábil de cerca de 9,5 bilhões de euros. Essa quantia será refletida nas “outras receitas e despesas operacionais” nas contas do segundo semestre.

Mas, calma! Apesar do número ser alto, a Renault garantiu que essa perda é apenas uma questão contábil e não vai afetar o caixa da empresa ou os dividendos que serão pagos aos acionistas. Você pode estar pensando: “mas como assim?” Bem, essa quantia representa a diferença entre o valor que a Renault tinha registrado e o novo valor justo, que vai levar em conta a cotação das ações da Nissan no fim de junho e ajustes que envolvem a conversão de moedas e algumas proteções financeiras.

Com essa mudança, qualquer oscilação no preço das ações da Nissan vai impactar diretamente o patrimônio da Renault, mas não o lucro líquido. A ideia é deixar os números mais alinhados com a realidade do mercado.

Agora, não se engane: embora a contabilidade não esteja tão a favor, a parceria estratégica entre Renault e Nissan continua firme. As duas montadoras seguem de mãos dadas em vários projetos, tanto industriais quanto tecnológicos.

Recentemente, em março de 2025, foram anunciadas novas iniciativas para fortalecer essa relação. A meta é criar mais valor para ambos, dando mais liberdade de ação e eficiência para cada um.