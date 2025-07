Tesla lança nova versão do Model Y com design renovado

A Tesla está para lançar uma versão mais em conta do Model Y, e essa pode ser uma jogada esperta para manter a sua popularidade na China. A produção já começou e a chegada às concessionárias está prevista para o quarto trimestre de 2025. Elon Musk mencionou em uma teleconferência que essa nova versão não é outra novidade, mas sim uma versão mais simplificada do SUV.

De acordo com o blogueiro “Garage 42”, a estratégia da Tesla envolve cortar alguns recursos para baratear os custos. Por exemplo, vão sair de cena o teto panorâmico de vidro e as telinhas de entretenimento para a galera que viaja nos bancos de trás. Quem dirige com os amigos ou a família sabe como essas coisas podem absorver um pouco do orçamento.

O interior também tem suas novidades. O apoio de braço dianteiro recebeu um redesign que dá um ar mais aberto e prático ao espaço. Mesmo assim, as hastes da coluna de direção continuam, e o sistema de câmbio deverá seguir na tela, como já acontece nos modelos atuais.

Do lado de fora, as mudanças no visual são voltadas para facilitar a produção e, claro, economizar. A faixa de luz que ligava os faróis da frente foi eliminada, e os faróis mudaram de posição, deixando a frente mais parecida com a do Model 3. Lá atrás, as lanternas também vão ganhar um visual mais simples, sem a faixa reflexiva central. Simplicidade que ajuda no custo, não é mesmo?

Essa mudança acontece em um momento complicado, já que a concorrência na China só aumenta. No primeiro semestre de 2025, o Model Y ainda liderou com 171.491 unidades vendidas, mas a vantagem em relação aos concorrentes diminuiu. Um exemplo é o SU7 da Xiaomi, que vendeu 155.692 unidades. E o próprio YU7 da Xiaomi, lançado em junho, já alcançou 200 mil vendas em pouquíssimo tempo!

Além da Xiaomi, marcas como XPeng, Li Auto e Nio também estão armando novos modelos para entrar na briga. Diante dessa pressão e da perda de atratividade do Model Y, a Tesla aposta nessa versão mais acessível para se manter competitiva no mercado chinês. Pode ser que essa nova versão dê aquele gás que a Tesla precisa para continuar na dianteira da corrida.