Gabarito extraoficial PF 2025 para agente da polícia federal

Neste domingo, 27 de julho, ocorreram as provas do concurso público da Polícia Federal (PF 2025). As avaliações tiveram duração de 4 horas e 30 minutos, com início marcado para às 14h30.

Para ajudar os candidatos a aliviar um pouco a ansiedade ante os resultados, professores realizaram uma correção imediata, disponibilizando um gabarito extraoficial da prova para o cargo de Agente. Essa iniciativa é uma forma de os alunos verificarem, ainda antes da divulgação do gabarito oficial, se tiveram um bom desempenho na avaliação.

Vale lembrar que o gabarito oficial preliminar será publicado pelo Cebraspe, a organização responsável pelo concurso.

Além disso, os candidatos poderão conferir as questões e suas respostas, e em caso de necessidade, poderão receber orientações sobre recursos ou próximas etapas.

Aqui estão algumas disciplinas abordadas na prova, juntamente com os nomes dos professores responsáveis por cada matéria:

– Língua Portuguesa – Felipe Luccas

– Informática – Renato da Costa e Emannuelle Gouveia

– Noções de Direito Constitucional – Adriane Fauth

– Noções de Direito Administrativo – Herbert Almeida

– Direitos Humanos – Ricardo Torques

– Noções de Direito Penal – Renan Araújo

– Noções de Direito Processual Penal – Priscila Silveira

– Legislação Especial – Antônio Pequeno

– Raciocínio Lógico – Carlos Henrique

– Estatística – Jhoni Zini

– Contabilidade – Silvio Sande, Gilmar Possati e Marcondes Fortaleza

Os candidatos puderam conferir um modelo da prova para entender melhor o que enfrentaram nas avaliações. A correção das questões revelou se suas respostas estavam corretas ou não.

Por exemplo, algumas questões abordavam conceitos de língua portuguesa e direitos humanos, com respostas que os participantes puderam comparar para uma avaliação preliminar de seu desempenho. Esta etapa é crucial para os candidatos, que buscam se preparar melhor para possíveis recursos ou entendimentos sobre a pontuação final.

Em resumo, o concurso da Polícia Federal é um dos mais aguardados do ano e, com a correção rápida, os candidatos têm a chance de se organizar melhor para os próximos passos.