BYD Yangwang U8L inicia pré-venda em 31 de julho

Opa, pessoal! Já ouviu falar do Yangwang U8L Dingshi Edition? A divisão de luxo da BYD está movimentando o mercado ao anunciar que a pré-venda desse SUV incrível começa no dia 31 de julho. A apresentação oficial será às 14h30 no horário de Pequim, e parece que a marca está realmente focada em se enraizar no segmento de veículos de alto padrão.

Esse SUV fez barulho pela primeira vez no Salão do Automóvel de Xangai, realizado em abril. A grande sacada do U8L é ampliar ainda mais a linha que começou com o U8, lançado em 2023. E olha que destaque: o logotipo vem em ouro puro de 24 quilates! É para brilhar nos olhos até dos motoristas mais exigentes.

Em termos de espaço e conforto, esse carro é um verdadeiro gigante: com 5,40 metros de comprimento, 2,04 m de largura e 1,92 m de altura, ele é bem maior que o modelo anterior, que tinha 5,32 m. O entre-eixos de 3,25 m promete os melhores lugares para a segunda fileira de assentos. Se você já pegou carona em um SUV espaçoso, sabe a diferença que isso faz em uma viagem longa.

O primeiro modelo da Yangwang, o U8, chegou ao mercado em setembro de 2023, com preço inicial na casa de 1,098 milhão de yuans, ou aproximadamente 153 mil dólares. Desde então, a marca tem apostado em carros de luxo eletrificados, focando em um público seleto. Além dos dois SUVs, a Yangwang tem outros dois carrões na manga: o superesportivo elétrico U9 e o sedã U7.

E falando em novidades do mundo automotivo, a Mercedes-AMG está prestes a lançar o GT4 EV em 2026, que promete nada menos que 1.341 cv! Isso dá um frio na barriga só de pensar em acelerar.

Embora as vendas do Yangwang tenham caído 51% em junho quando comparadas ao mesmo mês do ano passado, a marca teve um alívio, com um crescimento de quase 47% em relação a maio. É sempre um sobe e desce no mercado, não é mesmo?

E para quem está de olho em outras novidades, a BYD também trouxe o Fang Cheng Bao Ti7 com visual inédito e um interior que promete surpreender. Ah, e a Volkswagen Tera já começou a ser exportada para a América Latina, então fiquem atentos!

Muita coisa boa a caminho no mundo dos carros, não é?