Tesla lança Model YL de seis lugares para expandir na China

A Tesla acaba de lançar o Model YL na China, um novo SUV elétrico que acomoda até seis pessoas. O preço inicial é de 339.000 yuans, o que dá cerca de R$ 255.680. As entregas devem começar em setembro, e a expectativa é grande para ver esse modelo nas ruas.

Esse lançamento é estratégico, já que as vendas do Model Y comum caíram no mercado chinês. Com concorrentes como Nio e Li Auto se destacando, a Tesla optou por criar um carro mais espaçoso e cheio de novidades para atrair famílias. Afinal, se você viaja com a turma, sabe o quanto é importante ter espaço e conforto durante a jornada.

Sobre o visual, o YL traz um teto renovado, um spoiler traseiro modernizado e uma aerodinâmica bem cuidada, com um coeficiente de arrasto super baixo, apenas 0,216. O carro cresceu um pouco e agora mede 4,97 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 3,04 metros, enquanto o modelo de cinco lugares tem 4,79 metros e 2,89 metros de entre-eixos. Mais espaço sempre faz a diferença.

Falando do motor, o YL vem com dois motores elétricos: um na frente com 190 cv e outro atrás com 266 cv. Essa combinação proporciona uma performance impressionante, com 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. A bateria de 82 kWh da LG garante um alcance de até 751 km, segundo o ciclo chinês, ideal para quem não quer se preocupar com recargas frequentes.

E se você gosta de tecnologia, vai curtir a nova tela central de 16 polegadas e o sistema de som premium com 18 alto-falantes. Tem também carregamento sem fio que é bem mais rápido e tomadas USB para todos os passageiros das três fileiras. Sem contar que os bancos têm aquecimento, ventilação e podem ser ajustados eletricamente, aumentando a capacidade de carga para impressionantes 2.539 litros!

A segurança também recebeu atenção especial. O YL conta com airbags que protegem todas as três fileiras, garantindo uma proteção de mais de 95% do habitáculo. E, mesmo sendo um carro maior, seu peso é relativamente leve, 2.088 kg, fazendo com que o consumo médio fique em apenas 12,8 kWh a cada 100 km. Isso é uma mão na roda para quem quer economizar energia.

Com o lançamento do YL, a Tesla passa a contar com três versões do Model Y na China: duas de cinco lugares, começando a partir de 263.500 yuans, e essa nova versão de seis lugares, que se posiciona como a mais completa da linha. O mercado está cada vez mais competitivo, mas ainda cheio de oportunidades para quem busca um carro que une conforto, potência e tecnologia.