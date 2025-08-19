Mundo Automotivo

Procon fiscaliza e reduz preço da gasolina para R$ 5,69 em Alagoas

Diego Marques 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Fiscalização do Procon força queda da gasolina para R$ 5,69 em Alagoas
Crédito da imagem: Ascom Procon/AL

A fiscalização do Procon de Alagoas tem trazido boas notícias para quem dirige por Maceió e região. Recentemente, o preço médio da gasolina caiu 5,8%, e agora a galera pode abastecer por R$ 5,69 o litro, um alívio para o bolso dos motoristas. Isso é especialmente importante quando a gente pensa nas nossas rotas diárias e como cada centavo conta na hora de abastecer.

Alguns postos foram ainda mais generosos com os preços. De acordo com o site Economiza Alagoas, da Secretaria da Fazenda, três deles cortaram o valor que estava em R$ 6,14 para os atuais R$ 5,69. Uma redução de 7,33%! Para quem busca economizar, isso faz toda a diferença.

O diretor-presidente do Procon/AL, Daniel Sampaio, afirmou que essa redução é uma verdadeira vitória para os consumidores. Afinal, a fiscalização existe para garantir que ninguém pague mais do que precisa. E quem já ficou com a sensação de ter sido “enrolado” em algum posto sabe bem do que ele está falando.

O gerente de fiscalização do Procon, João Lessa, reforça que essa vigilância é diária e rola em todo o estado. Presença constante é fundamental para evitar abusos e garantir preços justos. E isso é um grande alívio, especialmente em tempos em que as contas estão apertadas, né?

E para quem quer estar sempre por dentro, dá para conferir os preços atualizados e endereços dos postos diretamente no site Economiza Alagoas. Essa plataforma é uma mão na roda para quem quer comparar preços e evitar pagar mais caro sem necessidade.

Ah, e se você perceber alguma irregularidade ou tiver uma reclamação, não precisa ficar na dúvida. O Procon/AL está de portas abertas. É só ligar para o telefone 151 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número (82) 98883-7586. Se preferir, dá para agendar um atendimento presencial pelo site agendamento.seplag.al.gov.br.

Agora, com essas dicas e informações, a vida na estrada fica um pouco mais fácil e, claro, mais econômica!

Foto de Diego Marques

Diego Marques

