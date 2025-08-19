Mundo Automotivo

Chevrolet reduz preço da S10 Z71 em R$ 47 mil para CNPJ

Diego Marques
Chevrolet baixa preço do S10 Z71 em R$ 47 mil para CNPJ em agosto
Crédito da imagem: Tavares Multimarcas São Paulo, SP

A Chevrolet S10 Z71 está com uma promoção imperdível, especialmente para empresas e produtores rurais. Se você é um desses, pode aproveitar as condições especiais de venda direta, que continuam durante todo o mês de agosto. O legal é que os preços estão mantidos em relação à campanha anterior de julho. Então, se você está pensando em comprar, é hora de correr para a concessionária e conferir a documentação necessária.

Falando em preços, a versão CD Z71 2.8 turbodiesel com câmbio automático sai por R$ 314.290,00. Mas, atenção! Para pessoas jurídicas, esse valor cai para R$ 266.990,00, o que representa um descontão de R$ 47.300,00. Um golão para quem precisa de uma caminhonete robusta e ainda conseguir uma economia significativa.

Sob o capô da S10 Z71, temos um potente motor 2.8 turbodiesel que entrega 207 cv. E tem mais: o câmbio automático é de 8 velocidades, o que proporciona uma condução suave e eficiente, ideal para quem passa muito tempo na estrada. Para quem não sabe, o torque varia conforme a transmissão: são 46,9 kgfm na versão manual e 52 kgfm na automática. E não se preocupe, todas as versões possuem tração 4×4, perfeita para aventuras ou para encarar um dia a dia no campo.

Se você também está de olho em números, de janeiro a julho de 2025 a Chevrolet S10 vendeu 16.432 unidades. Um número bom, mas, para quem gosta de competição, saiba que a Toyota Hilux e a Ford Ranger estão na frente, com 28.522 e 19.080 unidades vendidas, respectivamente.

Mas a S10 Z71 2026 não é só potência e preços bons. Ela vem cheia de estilo com adesivos Z71 nas laterais da caçamba e um acabamento interno premium que dá um toque de sofisticação. Também conta com um carregador de celular por indução, estribos laterais únicos, rack de teto e rodas de liga leve aro 18”. É o tipo de caminhonete que dá prazer não só ao dirigir, mas também só de olhar.

A central multimídia MyLink é outro ponto forte, com tela de 11 polegadas, suporte para Android Auto e Apple CarPlay. Com seis airbags e freios ABS nas quatro rodas, a segurança está garantida, além de um painel digital super moderno de 8 polegadas. E quem já pegou trânsito sabe que ter uma câmera de ré digital faz toda a diferença!

Agora, se você já se perdeu na correria e saiu de casa sem calibrar os pneus, fica a dica: essa simples ação pode melhorar a performance do seu carro e ainda garantir mais segurança. Então, antes de partir para a próxima viagem, lembre-se de dar uma checada nelas!

Em resumo, a Chevrolet S10 Z71 é uma baita opção para quem busca força, conforto e tecnologia num só veículo. Com preços e condições de pagamento que valem a pena, não tem como passar batido.

