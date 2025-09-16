Tesla interrompe produção da versão básica da Cybertruck

A Tesla decidiu fazer uma reviravolta em uma das suas promessas para a Cybertruck. Depois de pouco tempo lançando a versão de entrada com tração traseira, a montadora resolveu descontinuar esse modelo, e a razão é bem simples: as vendas não decolaram como se esperava.

Essa versão, que foi anunciada como uma alternativa mais acessível, tinha um preço inicial em torno de US$ 61 mil, ou seja, algo próximo de R$ 324.520. Contudo, o público não se empolgou e, em 2024, foram vendidas apenas 24 mil unidades. Para 2025, a expectativa era de menos de 15 mil. E quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como é frustrante não ter um bom carro para lidar com as situações do dia a dia.

No início, a coisa parecia promissora. A Tesla chegou a anunciar mais de 1 milhão de reservas e uma meta ambiciosa de produzir entre 250 e 500 mil unidades por ano. Mas, logo, a realidade bateu à porta e a produção ficou em torno de apenas 20 mil. Com números tão longe do esperado, não é surpresa que a versão de entrada tenha sido retirada do site sem maiores alardes.

Vale destacar que essa versão de tração traseira tinha um acabamento mais simples, deixando de lado alguns recursos como suspensão pneumática e tampa elétrica da caçamba. Mesmo sendo mais barata em cerca de US$ 10 mil do que o modelo AWD, ela não entregava o que muitos esperavam.

Atualmente, o modelo mais em conta da Cybertruck custa US$ 79.990, enquanto o que é considerado topo de linha, o Cyberbeast, pode chegar a US$ 114.990. Desde seu anúncio em 2019, o Cybertruck já enfrentou críticas e um sem-número de atrasos. A promessa de um preço abaixo de US$ 40 mil, por exemplo, nunca se concretizou.

O revolucionário plano de Elon Musk de transformar o segmento de picapes com a Cybertruck não se materializou da forma esperada. Além da queda nas vendas, o modelo também passou por desvalorização e até foi aceito em trocas por outros veículos da marca. A realidade é que a Tesla agora decidiu focar nas versões mais caras, reposicionando a picape como uma oferta voltada para um público de nicho, restrita àqueles que buscam exclusividade e estão dispostos a pagar por isso.