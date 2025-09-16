Carros mais vendidos na 1ª quinzena de setembro de 2025

A Fiat Strada continua firme como a picape mais vendida do Brasil até o dia 15 de setembro, com nada menos que 6.464 unidades emplacadas. Fabricada em Betim (MG), esse modelo conquistou o coração dos motoristas e segue liderando a preferência dos brasileiros. Na cola dela, temos o Hyundai HB20, que conseguiu vender 5.196 unidades. É ótimo ver como esses modelos estão marcando presença nas ruas, não é mesmo?

Logo atrás, aparece o Volkswagen Polo, com 4.906 unidades. E não podemos esquecer do Fiat Argo, que também fez seu nome por aqui com 3.554 emplacamentos. É incrível como os hatchbacks têm seu espaço garantido entre os brasileiros!

Agora, se o assunto são os SUVs, o Toyota Corolla Cross se destaca na categoria, liderando com 3.445 veículos licenciados. O Hyundai Creta não fica muito atrás, registrando 2.954 unidades. Quem já dirigiu um SUV sabe como eles oferecem conforto e praticidade, sejam para as ruas da cidade ou para uma viagem mais longa.

O Volkswagen T-Cross também está na disputa, com 2.836 unidades vendidas. Ele está sentindo a pressão da chegada do novo Volkswagen Tera, que colou logo atrás com 2.797 emplacamentos. E, claro, o Chevrolet Tracker se mantém firme em quinta posição com 2.726 unidades, mostrando que a competição entre os SUVs está cada vez mais acirrada.

No segmento dos sedãs, o Chevrolet Onix Plus se manteve como o campeão de vendas com 2.192 emplacamentos até agora, ficando em 15ª posição geral. E olha só, o Hyundai HB20S caiu para segundo lugar neste segmento, vendendo 2.068 unidades. Uma mudança de cenário que pode impactar a preferência dos motoristas.

O Jeep Renegade, conhecido por seu design robusto, está se destacando, superando o Compass por uma diferença pequena de apenas 9 unidades. Já a Fiat Toro, que chega na linha 2026, começou a brilhar com 2.268 emplacamentos. E entre as picapes médias, a Toyota Hilux continua reinando, com 1.918 unidades licenciadas.

É sempre interessante acompanhar essas vendas e ver como cada modelo se sai nas ruas. Afinal, são esses números que mostram o que está atraindo os motoristas brasileiros, e cada escolha tem uma história e um propósito.