Lecar 459 faz 1.000 km com só 30 litros de etanol

Em meio a tantas inovações, a startup brasileira Lecar traz uma proposta que promete agitar o mercado automotivo: o primeiro carro nacional híbrido flex. A ideia é que ele possa rodar longas distâncias usando etanol e eletricidade. Para nós, apaixonados por carros, isso é música para os ouvidos!

No começo, a ideia era desenvolver um carro totalmente elétrico. No entanto, a equipe percebeu que, para atender melhor o público, seria mais interessante usar um motor a combustão como gerador de energia—isso mesmo, uma tecnologia de extensor de autonomia. Assim, o Lecar se adapta às necessidades do motorista brasileiro, garantindo mais flexibilidade na hora de abastecer.

Falando do motor, eles optaram por um 1.0 turbo da Horse, que já é conhecido por seu desempenho em modelos como Renault Kardian e Nissan Kicks. Esse motor se integra a um propulsor elétrico de 165 cv desenvolvido pela WEG, criando um conjunto potente para encarar o dia a dia.

Agora, anota aí: o Lecar 459 promete fazer 1.000 km com apenas 30 litros de etanol! Isso dá uma média de mais de 33 km/l—uma mão na roda para quem costuma pegar estrada. E de 0 a 100 km/h? O tempo é de 10,9 segundos, o que não é nada mal para um híbrido.

E o design, viu? O cupê ganhou uma cara nova com faróis de LED inspirados em uma onça pintada, laterais bem limpas e maçanetas embutidas. Por trás, as linhas são suaves e elegantes. Para quem gosta de ter um carro que chama atenção na rua, essa beleza mede 4,35 metros—tamanho ideal para se virar na cidade e no interior.

Dentro, o Lecar 459 não deixa a desejar. O carro contará com um pacote de segurança avançado, incluindo tecnologias como ADAS, alerta de ponto cego, frenagem automática e piloto automático adaptativo. Uma verdadeira fortaleza sobre rodas. E, segundo a marca, a versão final não deve sofrer grandes alterações.

Atualmente, a Lecar ainda não tem uma fábrica pronta, mas já anunciou planos para iniciar a produção no Espírito Santo. As vendas estão previstas para começar em 2026, com um preço de R$ 159.300 e um valor simbólico de reserva de R$ 1.593.

Por último, o carro conta com apoio do programa federal Mover, que ajuda a impulsionar veículos menos poluentes. Isso pode dar à Lecar uma chance real de competir com as grandes montadoras. Se tudo sair como planejado, o Lecar 459 tem tudo para marcar uma nova era para os carros brasileiros.