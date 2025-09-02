Mundo Automotivo

Tesla inicia entregas do novo Model YL de seis lugares na China

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Tesla começa a entregar novo Model YL de seis lugares na China
Crédito da imagem: Tesla

A Tesla acaba de dar um passo decisivo no mercado chinês com a entrega do novo Model YL, um SUV pra lá de espaçoso, capaz de acomodar seis pessoas. Essa novidade chegou ao público no final de agosto e a ansiedade é total! A empresa divulgou a informação em sua conta oficial no Weibo, então todo mundo já ficou sabendo do início das entregas.

Os clientes que estão com seu Model YL encomendado já podem começar a comemorar, porque a previsão é que as primeiras unidades cheguem às mãos dos sortudos ainda em outubro. O modelo é uma expansão da linha do Model Y, que já estava disponível em versões menores, de cinco lugares.

O preço inicial desse SUV é de RMB 339.000, o que dá aproximadamente R$ 261,7 mil aqui no Brasil. Pra quem está de olho nos modelos de cinco lugares, vale lembrar que o preço varia entre RMB 263.500 e RMB 313.500, e as entregas dessas versões também são rápidas, com estimativa de 1 a 3 semanas.

O Model YL vem equipado com uma robusta bateria de lítio ternária, com 82 kWh, fornecida pela LG, garantindo uma autonomia impressionante: até 751 km. Para comparação, a versão de cinco lugares conta com baterias LFP, variando de 78,4 kWh, com uma autonomia que gira entre 593 km e 750 km. Isso tudo é ótimo se você adora pegar a estrada por longas distâncias.

Falando em dimensões, o Model YL é maior do que suas versões de cinco lugares. Ele mede 4.976 mm de comprimento e 1.668 mm de altura, resultando em mais espaço interno e conforto, especialmente pra quem vai viajar em família. E a distância entre eixos também aumentou, indo para 3.040 mm. Praticamente uma sala de estar sobre rodas!

As expectativas da Tesla estão altas, especialmente com os números de vendas crescendo. Na última semana, foram registrados 12.500 novos seguros, um impressionante aumento de 21% em relação à semana anterior. Se você é daqueles que ama tecnologia e conforto numa hora de dirigir, o Model YL promete ser uma grande adição para a lista de opções no mercado!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Citroën Aircross 2026 estreia versão XTR e abandona a sigla C3

Citroën Aircross 2026 lança versão XTR e deixa a sigla C3

10 minutos atrás
Citroën Basalt 2026 ganha nova versão Dark Edition

Citroën Basalt 2026 apresenta nova versão Dark Edition

36 minutos atrás
Polêmico e fake? Novo carro elétrico da Jaguar é flagrado emitindo sons de V8

Jaguar apresenta carro elétrico que simula sons de V8

11 horas atrás
Chevrolet baixa preço do Tracker Premier 2026 em R$ 43.300 para PcD

Chevrolet Tracker lidera vendas de SUVs em setembro, diz Fipe

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo