Tesla inicia entregas do novo Model YL de seis lugares na China

A Tesla acaba de dar um passo decisivo no mercado chinês com a entrega do novo Model YL, um SUV pra lá de espaçoso, capaz de acomodar seis pessoas. Essa novidade chegou ao público no final de agosto e a ansiedade é total! A empresa divulgou a informação em sua conta oficial no Weibo, então todo mundo já ficou sabendo do início das entregas.

Os clientes que estão com seu Model YL encomendado já podem começar a comemorar, porque a previsão é que as primeiras unidades cheguem às mãos dos sortudos ainda em outubro. O modelo é uma expansão da linha do Model Y, que já estava disponível em versões menores, de cinco lugares.

O preço inicial desse SUV é de RMB 339.000, o que dá aproximadamente R$ 261,7 mil aqui no Brasil. Pra quem está de olho nos modelos de cinco lugares, vale lembrar que o preço varia entre RMB 263.500 e RMB 313.500, e as entregas dessas versões também são rápidas, com estimativa de 1 a 3 semanas.

O Model YL vem equipado com uma robusta bateria de lítio ternária, com 82 kWh, fornecida pela LG, garantindo uma autonomia impressionante: até 751 km. Para comparação, a versão de cinco lugares conta com baterias LFP, variando de 78,4 kWh, com uma autonomia que gira entre 593 km e 750 km. Isso tudo é ótimo se você adora pegar a estrada por longas distâncias.

Falando em dimensões, o Model YL é maior do que suas versões de cinco lugares. Ele mede 4.976 mm de comprimento e 1.668 mm de altura, resultando em mais espaço interno e conforto, especialmente pra quem vai viajar em família. E a distância entre eixos também aumentou, indo para 3.040 mm. Praticamente uma sala de estar sobre rodas!

As expectativas da Tesla estão altas, especialmente com os números de vendas crescendo. Na última semana, foram registrados 12.500 novos seguros, um impressionante aumento de 21% em relação à semana anterior. Se você é daqueles que ama tecnologia e conforto numa hora de dirigir, o Model YL promete ser uma grande adição para a lista de opções no mercado!